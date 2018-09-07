沒有消費的降級，只有做得不到位的佈局

消費降級or消費升級

2018年以來，“消費降級”一詞隨著拼多多的爆炒、上市迅速走紅朋友圈和各大媒體，而後拼多多上市後的第一份搶眼的成績單更是催化了各界對“消費降級”的討論，此起彼伏。仔細查看，市場對“降級”的消費現狀擔憂並非無數據支撐，其中一組便是截至7月的社會零售增速。從國家統計局給出的數據看來，今年3月以來社會消費品零售總額同比增長速度總體上呈現下降的趨勢，雖然5月至6月間增速見回漲，但單就2018年7月份的8.8%的增速與2017年7月的10.4%相比，呈現較大的落差。連續幾個月的消費數據低迷，是市場堅持“消費降級”一說的重要基礎。

（資料來源：國家統計局）

當然，市場上也有另一種聲音保持中立。有一部分人認為，“消費降級”只是低迷數據拋出的煙霧彈，短期的波動背後依然有GDP增速的支撐——總體而言，消費增速總是大於GDP增速，說明消費增長的邏輯仍具備，目前承壓皆因被今年以來的基本面帶一波節奏。為了給消費狀況定下的基調，筆者認為相當有必要梳理一下上半年消費增速下行背後的邏輯，這直接影響到此後給消費狀況定下的基調。

（GDP同比增長速度 資料來源：國家統計局）

概括來講，2018年上半年基本面運行的雷點頗多，除了人盡皆知的貿易戰，還有國家政策、股市、房價等等，每一方面都影響著居民在消費層面的意願，也是壓制著今年以來消費增速的直接因素。先說股市。居民在金融市場的收益，從一方面來講，是會影響個人消費偏好的，偏偏今年上半年的A股市場，像是一只極其笨重的“大熊”。據證券時報的統計，截至今年七月低，2017年年底前上市的3464只A股標的，只有492只取得正收益。年初至今，上證指數累計下跌13.0%，創業板跌10.9%，而相關的媒體報導也指出，今年投資者對股市信心不足，舉步維艱。小散在股市的悲觀情緒，直接影響到了消費意願。

（資料來源：國家統計局）

在政策層面，今年旨在重建理財產品運作模式的資管新規直接令銀行理財中不合規的產品出清，使得部分資金出逃。在二級市場，頂著“創新金融”光環的物種——P2P頻頻跑路、失聯，雷是一個接一個地連環爆，錢都打水漂了，大家自然就緊抱著錢不肯花。當然，除了在一二級市場流動的錢少了，房租壓力也是一重錘。“長效機制”直接催化了租房仲介不惜吐血圈地的現狀，落實到百姓身上就是租房難的窘況。根據易居研究院2017年發佈的《50城房租收入對比研究》，房租收入比高於30%的城市有27個,6個城市高於40%。租不起房子苦了一二線城市的居民，對三四線的居民來講，棚改貨幣化末篇的到來同樣令他們不願意花錢。但是儘管在股市低迷、P2P爆雷、房租上漲的情況下，筆者認為依然不能忽視政策引導帶來的正面影響，隨著“去杠杆”的放緩，資金面緊張的局面將會慢慢走遠，對長租公寓的“瘋狂掠奪”，政府也開始出手整治，部分行業的出清加速，從長期來看，陣痛將換來一個更公平、穩定的秩序和未來。因而，從這個層面上講，“消費降級”依然缺乏強有力的邏輯支撐，更為重要的是，“拼多多”的走紅也許正在提示了消費零售市場的一次重要拐點。

小店不“小”

一邊在罵又一邊在買的“拼多多”也許面目不可憎，起碼在“上山下鄉”這擴容策略上幹得很棒。幾年前阿裏曾經走過同樣的路線，卻不如拼多多般收割大量的用戶群體。實際上，零售巨頭走“農村包圍城市”路線走得好的不單只要拼多多，蘇寧同樣玩得開。今年四月份，蘇寧收購迪亞中國，意味著在散點佈局，打樁城鄉的策略上又往前走了一步。迪亞天天主要是社區便利店的業態，與蘇寧小店定位相近。根據證券時報報導，2018年，蘇寧小店將充分運用互聯網工具加快落地，實現年度1500家店的開店計畫。收購無疑給蘇寧小店在上海地區的佈局和落地加了速，再加上蘇寧獨具一格的智能零售模式，蘇寧小店將成為蘇寧未來業績增長的一大亮點。從這點上來論，無論“消費升級”還是“消費降級”，出發點應該放在商家管道下沉做得是否到位身上。

文：黃玉婷

編：黎璐璐

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