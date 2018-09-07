瑞銀：若貿易戰升級成政治問題 港股走勢或更壞

瑞銀資產管理中國股票投資總監施斌指出，港股上半年受到大陸去槓桿政策影響表現不太好，雖然大陸政府態度上已有改變，目前中美貿易戰仍有升溫的趨勢，當中的不確定性料會令港股短期內難有大反彈。他認為，市場基本上已反映大部分影響，但如果升級為政治問題，股市走勢仍有可能變得更壞。

施斌指出，如果中美兩國貿易能達成協議，股市將會有明顯反彈；如果未能達成，部分企業會將其生產線移至其他國家，對整個經濟及就業市場都會帶來很大影響。而中央近期出台的寬鬆財政政策，只能解決短期問題，建議政府應解決結構性問題，如企業稅務過重，經營成本高及行業過分監管等問題。

他表示，雖然股市調整，但不少股份的估值都被壓低，建議投資者仍可留意獲利增長佳的股份作長線投資，較看好消費、互聯網、新經濟等板塊，籲投資者不應過分悲觀，亦不要過分樂觀。

對於不少大陸新經濟企業來港上市，施斌認為主要是因中港兩地監管有別，香港監管制度較透明及靈活，大陸監管則有較多其他考慮。他指出，部分新經濟股上市後股價表現不佳，是由於市況偏弱及上市時估值過高。

大陸餐飲平台美團點評 (3690-HK) 即將於香港上市，成為第二隻「同股不同權」股份，施斌認為，美團的用戶屬高頻交易，企業有較大的變現潛力。但預期阿里巴巴近日將口碑網和餓了麼整合，美團面臨的競爭將很大。

施斌還提到大陸消費升級及城鎮化持續，料企業會專注本地市場，因此貿易戰對中國企業影響有限，反而外資企業或會受關稅影響而將旗下大陸廠房搬離，不利大陸出口及經濟增長。

他認為，財政政策只能解決短期問題，建議政府以減稅及放鬆監管等方法，降低企業運營成本，解決結構性問題。

大陸房地產市場方面，瑞銀資產管理董事總經理貝思高昨表示，大陸房地產正經歷整頓期，小型地產商將於未來 1 至 2 年持續被淘汰，但相信中產的崛起及城鎮化發展將會帶來強勁的需求，政府的收緊政策亦會盡量於打擊投機及維持長遠發展間保持平衡，故對大陸樓市仍持正面展望。