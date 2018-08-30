穆迪調降福特汽車信用評等一級 僅略高於垃圾評等

穆迪週三 (29 日) 將福特 (F-US) 的信用評等調降一級，僅略高於垃圾評等，並警告說，由於該公司海外業務難困並投資 110 億美元用於企業轉型，因此可能會進一步再調降評等。

穆迪在研究報告中指出，福特汽車正面臨北美獲利率下降、中國業務緊縮以及南美和歐洲的虧損，而且其中至少部分地區可能繼續惡化。

穆迪說，這些投資固然是必要的，但需要幾年後才能轉化成更好的表現。

穆迪表示，「成功與否必須注意同時解決多個業務部門的慘淡表現。」並補充說，它的信用評等前景依舊是「主要基於該公司必須做出的艱難改變」。

穆迪表示，如果該公司轉虧為盈的計劃沒有取得「明顯進展」，那麼到明年年中，該公司的債務評等可能會進一步調降至非投資等級。

自 2017 年 CEO Jim Hackett 上台以來，投資人有時會對福特缺乏明確表明如何改善其業務和提高其股價感到不耐煩。與此同時，福特公司也做出了一些大膽的決定，像是選擇全面停止在美國市場生產傳統轎車。

報告指出，中國更是近期的焦點。在同時與越來越多中國汽車製造廠和其他外國公司競爭之際，福特必須更努力重新奪回市占率。

福特改善 Hackett 稱為「營運合身」的計劃可能需要 110 億美元，其中包括未來 3-5 年 70 億美元的現金支出。報告指出，穆迪認為福特決定退出北美汽車業務對福特的信貸是正面的，因為它反映了福特願意做出積極且有紀律的選擇。但要看到該計劃帶來的好處需要數年時間。

儘管福特面臨挑戰，但它還是擁有很多優勢。該公司在北美具有競爭力和獲利能力，而它的合身計劃正在解決最薄弱的業務。