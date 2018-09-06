Twitter與Facebook赴國會作證 股價週三均受挫 科技股同遭拖累

美國國會擔心「外國勢力」利用社群平台干擾美國選舉，週三 (5 日) 邀請 Twitter(TWTR-US) 及 Facebook(FB-US) 等高層在國會進行聽證會，打擊市場信心，造成科技股普遍下挫。

Twitter 受傷最重，收盤大跌 5.2%，Facebook 下挫 1.6%。其他主要科技公司也受拖累，原本也受邀的 Google (GOOGL-US)，母公司 Alphabet 下跌 1.0%。科技股為主的 Nasdaq 指數整體收跌 1.1%，報 7995 點。

(圖表取自 Google)

Tigress Financial Partners 分析師 Ivan Feinseth 表示，Twitter 所受的打擊最大，因為他們沒有像 Facebook 那樣擁有廣泛的收入來源，也沒有發展出新應用所需的開發基礎。

川普政府或採取行動

Twitter 執行長 Jack Dorsey 及 Facebook 營運長 Sheryl Sandberg 5 日均出席在參議院作證，捍衛公司在干預選舉及杜絕濫用上的努力。Google 也被邀請作證，但這家科技巨頭拒絕派出 CEO 前往國會。

美國總統川普及其他多名共和黨人，近幾個月指責 Twitter、Facebook 和 Google 的政治偏見，特別是最近幾週。川普上週再點名這 3 家科技巨頭，批評他們的政治傾向，警告他們最好小心行事。

司法部週三中午表示，司法部長 Jeff Sessions 將於本月晚些時候會見州檢察長，討論科技公司可能破壞競爭、並故意扼殺其平台上自由思想交流的擔憂。有報導指出，會議時間預定為 9 月 25 日。

投資人擔憂，政府過度強調監管，不利科技公司發展。

社群平台為自我辯護

Twitter 執行長 Dorsey 在作證時強調，公司堅信自己是公正的，努力公正地執行規則，並沒有如共和黨所說，刻意打壓保守主張。他表示，從簡單的商業角度出發，讓平台上所有聲音暢所欲言，為公眾對話提供服務，對 Twitter 更為有利。

Dorsey 強調，公司在清理殭屍帳戶、減少騷擾現象，都進行了多種努力。

Facebook 的 Sandberg 著重於談論防止干預大選。她向參議院情報委員會承認，公司對俄羅斯干涉 2016 年美國大選和美國一般政治論述的努力，反應過於緩慢，但堅稱接下來將表現更好。不僅利用人工智慧找出低劣的內容，也正努力關閉假帳戶、打擊假新聞。