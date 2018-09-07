FCCL廠新揚科新產能、新客戶到位 8月營收創歷史次高

FCCL 廠新揚科 (3144-TW) 8 月營收以 2.68 億元創歷史新高，月增 7.69%，年增 7.67%，僅次於去年 9 月的 2.78 億元營收；主要是因新增大陸大型軟板廠客戶，帶動新需求出籠，公司新增 10 萬平方米月產能也開出，推升營收上揚，第 3 季營收可望登上全年高峰。

新揚科預估，旺季效應下，第 3 季營收可望登全年高峰，受惠營業規模擴大，獲利也將明顯擴增；累計 1-8 月營收 17.26 億元，年增率 2.54%。

另一 FCCL 廠台虹 (8039-TW) 8 月營收則達 9.31 億元，月減 3.36%，年減 16.69%，前 8 月營收 62.79 億元，年減 12.28%。

新揚科以生產無膠式 FCCL 為主，客戶包括嘉聯益 (6153-TW) 等在台主要軟板廠，近 2 年中國大陸軟板業興起，新揚科也在大陸市場有所斬獲，進一步開發符合新需求的產品，新增每月 10 萬平方米產能，產能已由每月 25 萬平方米擴大到 35 萬平方米。

在高頻、高速 5G 行動通訊產品需求驅動下，新揚科完成開發的非 LCP 基材新材料，生產異質 PI(Modify PI) 產品將在明年起大舉搶攻非蘋手機陣營市場。異質 PI 銅箔基板本身仍符合高頻高速傳輸需求且價格便宜，在低阻抗的表現上略較 LCP 遜色；新揚科在日系大股東有澤製作所奧援下，開發腳程較快，7 月起新產品已全面開出。

新揚科新產品、新產能開出，將有助在市場攻城掠地，據分析，由於 LCP 基材價格偏高，且有部分特殊製程需由新設備支援，軟板運用 LCP 生產除有添購新設備的迫切需要，還要考量特殊製程生產良率不易掌握等變數，因此，預計異質 PI(Modify PI) 產品將沿用原有製程生產優勢，又有價格相對低廉誘因，在符合 5G 通訊傳輸需求之下，預計至少仍有 2 年以上的市場競爭優勢。