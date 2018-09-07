【西證國際】盤勢分析

◆ 宏觀焦點

美國股市週四個別發展，因芯片機械製造商公司 KLA-Tencor（KLAC.US）表示第 4 季表現將略差於公司預期，加上社交媒體公司受審查的影響，芯片股及科技股下跌。道瓊斯指數上升 0.1% 至 25,996 點；標準普爾指數下跌 0.4% 至 2,878 點；納斯達克指數下跌 0.9% 至 7,923 點。

油價週四下跌，因 EIA 顯示上週汽油庫存意外增加，抵消原油庫存下降的利好。紐約 10 月期油下跌 1.4% 至每桶 67.77 美元。OPEC 預計今年石油需求將首次突破 1 億桶 / 日。金價上升，因美元走軟。紐約 12 月期金上升 0.3% 至每盎司 1,204.3 美元。

香港和內地股市週四下跌。內地電訊股逆市上升；博彩股跑輸大市，新濠國際發展（200.HK） 大跌 7.1%；國務院發布《關於促進天然氣協調發展的若干意見》促進加快天然氣產能和基礎設施重大項目建設，部分天然氣股造好，其中華潤燃氣（1193.HK）上漲 3.0%。個股方面，騰訊（700.HK）公布將對旗下網遊《王者榮耀》實行最嚴格的實名策略，且遭券商下調盈利預測，股價下跌 3.1%。恒生指數下跌 1.0% 至 26,975 點，國企指數下跌 0.6% 至 10,579 點，香港股市成交金額增加 10.3% 至 1,050 億港元。上證綜合指數下跌 0.5% 至 2,692 點，滬深兩市成交金額減少 3.2% 至人民幣 2,468 億元。富時宣布季度檢討結果，富時中國 50 指數納入中國鐵塔（788.HK）及申洲國際（2313.HK），並剔出舜宇光學（2382.HK） 及海通證券（6837.HK），變動將於 9 月 21 日收市後生效。

◆ 行業及公司新聞

◇ 吉利汽車（175.HK）公布 2018 年 8 月份汽車銷量 12.6 萬部，同比增長 30.1%，首 8 月銷量為 101 萬部，按年增加 41.0%，並達至公司 2018 年全年銷售目標 158 萬部之 64.1%。

◇ 中海外（688.HK）公布 2018 年首 8 月合約物業銷售、已售樓面面積及平均售價分別為 2,001 億港元、1,093 萬平方米及每平方米 18,307 港元，同比分別增長 22.8%、8.9% 及 12.7%。其中 8 月份分別按年上升 39.4%、7.1% 及 30.1%，銷售狀況較優於首 7 月。

◇ IGG（799.HK）昨天回購 63.4 萬股，相當於現有股本 0.049%，累計購回但尚未註銷之股份為 0.395%。

◇ 美團點評（3690.HK）為中國領先的生活服務電子商務平台，旗下包括移動應用美團及大眾點評；此外還擁有與即時配送服務品牌美團外賣以及共享單車服務品牌摩拜單車。美團點評市場份額從 2015 年之 31.7% 上升至 2018 年第 1 季的 59.1%，而最大競爭對手市場份額於期間介乎 35%-37%；公司在? 酒店市場份額從 2015 年之 19.6% 上升至 2018 年第 1 季之 33.6%，而最大競爭對手之市場份額則從 2015 年之 40.1% 下降至 2018 年第 1 季之 33.0%。2015-2017 年，公司收入分別為人民幣 40.2、130 及 339 億元，經調整虧損淨額分別為人民幣 59.1、53.5 及 28.5 億元。2018 年首 4 月收入人民幣 158 億元（餐飲外賣佔 61.2%；到店、酒店及旅遊佔 27.5%；新業務及其他佔 11.3%），因毛利率按年大跌 16.1 個百分點至 25.5%（新業務及其他盈轉虧；其他主營業務毛利率保持平穩）及營運開支同比增加，經調整虧損淨額同比增加 6.9 倍至人民幣 20.2 億元。公司表示上半年虧損將較首 4 月進一步增加，而參考市場之研究報告，均預期公司僅於 2019 年才能錄得收支平衡。公司今天起至 9 月 12 日招股，預計 9 月 20 日上市，招股價介乎 60-72 港元，淨集資額約 311 億港元（招股價中位數），市值介乎 3,295-3,954 億港元。基石投資者將認購 34.1%-40.9% 全球發售股份。由於市況疲弱，加上此前大部分新招股之科技巨頭股價均跌破招股價，建議投資者待上市後才考慮吸納。

(以上專欄內容乃筆者個人專業意見，誠供讀者參考；謹提醒讀者金融市場波動難料，務必小心風險)