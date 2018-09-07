美加NAFTA週五將再談 消息人士：本週難有成果

美國和加拿大談判代表週四繼續商談修改北美自由貿易協定 (NAFTA)，雖有進展，但一些關鍵議題上仍無共識。消息人士表示，雖然週五還會續談，但本週不太可能談成協議。

消息人士指稱，目前無法確認雙方能否縮小差距，或是川普會直接放棄加拿大，選擇僅與墨西哥的雙邊貿易協議。

據指出，當前無法談定的議題有三。一是第 19 章貿易爭端解決機制，加拿大希望保留，但美國想要廢除。另外，就是關於文化保護問題，以及乳製品進口議題。

川普之前設定本週為達成協議的最後截止日，因此美國貿易代表 Robert Lighthizer 與加拿大外交部長 Chrystia Freeland 週四晚間持續會談。Freeland 週四晚間對外表示，目前正取得良好進展，在雙方均有善意的氣氛下，當天的討論「富有建設性及成效」。

她拒絕討論談判中的具體問題，但表示會談將於週五繼續。

但多名人士認為，雙方需要談出結果的緊迫性已經消失。下個截止期限為 10 月 1 日，川普需在此之前將協議文本發布，如此才能趕上墨西哥 12 月 1 日總統選舉前簽署。

如今對加拿大有利之處，在於美國國會施壓，NAFTA 需包含加拿大才算數。但川普多次表態威脅，認為沒有必要非和加拿大談不可，甚至沒有 NAFTA 對美國更好。

川普政府指責，加拿大對美國乳製品出口不公，還表示加拿大對木材有不公平補貼，加拿大的極力悍衛其政策。

在這輪談判前，加拿大總理 Justin Trudeau 公開表明他的兩個底線。一是貿易爭端解決的機制必須保留，另外就是加拿大的「文化保護」至關重要。目前加拿大公司可以自由購買美國媒體，但加拿大堅決保護出版及媒體公司不被美國企業收購。

加拿大還希望永久免除川普的鋼鋁關稅，也希望華盛頓消除汽車關稅威脅。不過 Freeland 表示，加拿大對這些關稅的立場不變，仍認為它不合理及非法，但是關於「232 條款」金屬關稅的部分，並不在這次的會談之中。