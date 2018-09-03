川普談NAFTA不是非要加拿大不可 加國外長：相信最終能達成協議

美國與加拿大上週五並未就 NAFTA 談成協議，雙方預定週三 (5 日) 重啟談判。不過川普 1 日搶先在推特上施壓，表示北美自由貿易協定 (NAFTA) 不是非要加拿大不可，他還警告國會不要干涉此貿易談判。

川普在推特上說：「我們不應該以不良的協議和免費的軍事保護，來買我們的朋友！」

他表示，沒有讓加拿大留在在新 NAFTA 的政治必要性。在歷經數十年濫用後，如果無法達成對美國公平的協議，就該讓加拿大出局。他說：「國會不該干涉這些談判，否則我會乾脆全終止 Nafta。對我們會更佳有利。」

不過加拿大外交部長 Chrystia Freeland 仍然樂觀，相信美加最終能達成協議。她表示，雙贏的協議是可能實現的，雙方還在繼續努力取得共識，只是目前還未達成。

川普上週和墨西哥已經談成協議，要求改革 Nafta，但在目前情況下，加拿大能否順利加入仍很難說。週五美加雙方無法達成共識，主要是在農業上的歧見，特別是加拿大要求保護乳製品行業，而對貿易與投資爭端時處理的部門，雙方意見也不同。

美國貿易代表 Robert Lighthizer 表示，川普總統上週五已經向國會表達和墨西哥簽訂雙邊協議的意圖。根據規定，白宮要在 90 天之前通知國會，這代表川普有機會在 11 月 30 日簽署協議。

不過川普若想完全撇開加拿大，可能也過不了國會這關。美國國會議員 31 日警告指出，除非也納入加拿大，否則與墨西哥的貿易協定可能很難獲國會批准。

除了民主黨可能反對之外，一些關鍵的共和黨議員，也擔心新的貿易協議最終反而限制北美貿易，無法達成開放的效果。