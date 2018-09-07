美中貿易戰延燒 學者：緊張情勢恐持續逾兩年

美國總統川普最快可能於今 (7) 日宣布，對價值 2000 億美元的中國輸美商品，加徵關稅；對此，學者認為，貿易戰不斷延燒，美中貿易緊張情勢，恐持續逾 2 年。

繼 7 月互對價值 340 億美元商品加徵關稅後，自 8 月 23 日起，美國與中國，如期執行第 2 波攻勢，互對價值 160 億美元進口商品，加徵 25% 關稅。

川普揚言，將另對價值 2000 億美元中國進口商品，加徵 25% 關稅；徵求公眾意見期已於週四截止，外界預期，川普極可能在週五宣布最終決定。

川普日前還對媒體暗示，下一個貿易戰的目標，是日本。

美中貿易戰茲事體大，對經濟領域的影響，恐持續蔓延；部分學者研判，美中貿易爭端，將延燒至美國期中選舉之後。

根據 CNBC 報導，華盛頓智庫美國企業研究所 (American Enterprise Institute) 中國問題學者史劍道 (Derek Scissors) 表示，美中之間的貿易緊張情勢，恐持續逾 2 年。

史劍道稱，川普「喜歡挑起貿易戰」。

耶魯大學經濟學家、摩根士丹利前亞洲區總裁 Stephen Roach 指出，川普會不會一口氣對 2000 億美元中國輸美商品課稅，仍待觀察，但能夠肯定的是，美中貿易衝突，會「明顯升級」。