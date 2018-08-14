群聯上半年大賺10.75元 優於預期 今年每股獲利有望達到22元以上

受惠於 NAND 需求穩健回溫，加上庫存調整暨產品組合優化有成，eMMC 及 SSD 相關控制晶片出貨顯著成長，群聯 (8299) 第二季歸屬母公司稅後淨利達 12.36 億元，季增 40.1%，單季每股淨利 6.27 元，優於市場預期；展望後續，SSD 價格甜蜜點正推動滲透率有效提升，加上旺季到來，法人圈估，群聯今年全年每股淨利有機會達到 22 元，甚至更好。群聯第二季合併營收達 103.29 億元，季增 11.1%，年增 8.1%，代表本業獲利的營業利益達 12.70 億元，季增 22.0%，表現優於市場預期。群聯第二季歸屬母公司稅後淨利達 12.36 億元，較第一季大幅成長 40.1%，較去年同期減小幅減少 3.5%，每股淨利 6.27 元。累計群聯上半年合併營收達 196.29 億元，營業利益達 23.11 億元，歸屬母公司稅後淨利達 21.18 億元，與去年同期相較減少 26.3%，每股淨利 10.75 元，上半年順利賺逾 1 個股本。



群聯表示，今年最辛苦的第一季已過，快閃記憶體整體產業鏈歷經兩個季度 Flash 價格修正以及庫存調整，由於價格下跌有效刺激需求，已可感受到 SSD 價格甜密點正推動滲透率有效提升；智慧型手機、平板等行動裝置的容量需求持續增加；工控、車用應用穩健擴張，因此今年自第二季產業逐步恢復成長走勢，群聯第二季控制晶片出貨量較前一季成長 15%，其中 eMMC 控制晶片的主要客戶成功設計導入安卓手機全球主要國際品牌大客戶帶動單季出貨量大幅成長 25%，高於整體平均值；另方面，記憶體的出貨位元數亦在第二季明顯較第一季成長 27%。



進入第三季傳統旺季，群聯預期，智慧型手機、筆電／PC 等需求全面回升，來自 eMMC 主要客戶群之訂單能見度可預期相關晶片出貨將大幅成長，其中支持 3D NAND 之高單價 eMMC 比重提高，同時 SSD 客戶群擴大市占有成，將帶動 SSD 控制晶片出貨明顯成長，主要產品將有助旺季表現。



群聯也提到，下半年，適逢全球 NAND Flash 國際製造原廠快速擴大 3D NAND Flash 市占率的關鍵時機，群聯電子亦已掌握機會加速取得多家原廠 3D NAND Flash 認證，受惠於過去與各大國際原廠多年技術合作經驗，包括在 64 層、96 層的 MLC、TLC、QLC 等次世代多項規格的 3D NAND Flash，群聯皆率先取得測試認證，並已適時推出多項符合市場應用的多項 SSD 控制晶片包括有 PS5012-E12/S12、PS5008-E8/E8T; 另有 eMMC/UFS 控制晶片包括有 PS8226、PS8313 以及最新的 UFS 控制晶片 PS8317。