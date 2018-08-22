聯發科組織調整 晨星電視晶片全數併入 將成新事業群

手機晶片聯發科 (2454-TW) 今(22)日召開重大訊息，依照法規要求，進行組織調整，其中子公司晨星半導體將一分為三，電視晶片業務併入聯發科，未來將與聯發科既有的電視晶片部門，共同成為新事業群，而觸控晶片則併入聯發科旗下奕力科技，至於機上盒晶片，則將成為新公司台灣晨星國際科技的主要業務。

聯發科今日指出，相關議案只是因應晨星半導體所做的組織調整，對聯發科整體合併財報與股東權益，沒有任何影響。

聯發科指出，組織調整僅是整合晨星半導體一環，晨星半導體今年 4 月 27 日已經通過簡易合併，合併基準日定為 2019 年 1 月 1 日，其中晨星電視晶片部門將併入聯發科，與聯發科電視晶片結合成為一個新事業群，結合雙方優勢與技術，強化技術與產品投資，提供更完整服務與技術。

而晨星半導體既有的機上盒與觸控晶片，也將進行分拆與調整，其中機上盒晶片將移轉至新成立的子公司台灣晨星國際科技，未來晨星半導體將成消滅公司，台灣晨星國際科技則將成聯發科 100% 持有子公司，淨資產為 16.94 億元，佔集團淨資產 0.7%，預計完成日是今年 12 月 31 日。

至於觸控晶片，聯發科表示，將併入旗下轉投資奕力科技，相關淨資產為 4670 萬元，佔集團淨資產約 0.02%，預計完成日是今年 10 月 1 日。