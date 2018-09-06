比特幣24小時內已暴跌15% 以太幣、比特幣現金重挫20%

幣圈近日非常不平靜，昨 (5 日) 日高盛 (Goldman Sachs) 加密貨幣交易平台計畫喊卡後，加密貨幣賣壓全數出籠，比特幣今 (6 日) 延續跌幅，24 小時內比特幣暴跌 15%，以太幣現金、比特幣現金單日跌幅更達約 20%。

根據 CoinDesk 數據顯示，今 (6 日) 日台北時間下午 4 時許，比特幣兌美元暫報 6393.73 美元。以太幣兌美元暫報 227.83 美元；比特幣現金則暫報 501.43 美元。

高盛加密貨幣交易平台計畫喊卡後，24 小時內比特幣暴跌 15%。(圖：coindesk)

昨 (5 日) 日高盛 (Goldman Sachs) 傳放棄建立加密貨幣交易平台計畫後，投資人頓時信心瓦解，加密貨幣全數下跌，昨 (5 日) 日比特幣跌破 7000 美元關口，今 (6 日) 日一度跌至 6279.08 美元，來到 8 月 20 日以來的低點，24 小時內暴跌 15%，市值蒸發 360 億美元。

其他加密貨幣受比特幣波動影響也全面重挫，以太幣一度跌至 218.11 美元，24 小時內慘跌 24%，比特幣現金、以太幣現金今日也哀鴻遍野，單日跌幅落約 20%。

上個月末美國證券交易委員會 (SEC) 以市場欺詐和可能操縱的擔憂理由，再次拒絕了比特幣 ETF 的申請。為了吸引機構投資者，多個集團試圖獲得 SEC 批准以加密貨幣為重點的交易所交易基金。

曾於高盛任職的加密貨幣專家 Bill Barhydt 點出 ETF 遲遲未獲批准的癥結點，他表示目前提出申請者，多為新創或不知名公司，與 SEC

過去批准的企業機構並不相同。

根據 CoinMarketCap 的數據，自 2018 年初以來，所有加密貨幣累計市值已下跌約 72%。