市場火熱招不夠人！8月「小非農」ADP就業數據跌至10個月最低 僅新增16.3萬人

9 月 6 日周四晚，有「小非農」之稱的美國 ADP 就業數據出爐，8 月非農私人部門新增就業人數 16.3 萬人，預期 20 萬人，前值 21.9 萬人修正為 21.7 萬人。ADP 數據公布後，主要資產價格暫時波動不大。

8 月數據是 17 年 9 月以來的 10 個月最低點，但這並不是因為美國就業市場進入了冬天，恰恰相反，是因為勞動力供不應求，美國僱主們（尤其是小企業主）苦於招不夠人。

本周美國申請失業救濟的人數已經跌到了 49 年來的低點，僅為 20.3 萬人，甚至比預期的 21.3 萬人還要低，勞動力參與率之高、勞動市場熱度可見一斑。

按企業規模來看，中型企業 (50-499 雇員數) 就業人數增加最多，達 11.1 萬人；小型企業（1-49 雇員）和大型企業（500 以上雇員數）分別增加 2.1 萬人和 3.1 萬人。

ADP 研究所副總裁 Ahu Yildirmaz 肯定了中型企業的中流砥柱作用， 「儘管就業增長小幅減速，勞動力市場依然非常有活力。8 月中型企業貢獻了近 70% 的新工作」 具體到各細分行業，8 月 ADP 數據顯示非服務業就業增長環比大幅下降，尤其是建築業, 這部分藍領勞動力的供不應求或與川普的移民政策有關。

非服務業 8 月新增就業僅 2.4 萬人，7 月前值為 4.2 萬人，其中：

自然資源開發 & 採礦業新增就業為 - 1000 人，7 月前值為 + 3000 人；

建築業新增就業人數僅 5,000 人，7 月前值為 1.3 萬人；

製造業新增就業人數 1.9 萬人，7 月前值為 2.3 萬人；

服務業 8 月新增就業僅 13.9 萬人，7 月前值為 17.7 萬人，其中：

金融業新增就業人數為 7,000 人，7 月前值為 1.5 萬人；

專業 / 商業服務新增就業人數 3.8 萬人，7 月前值增加 4.7 萬人；

教育 / 科技新增就業人數 3.1 萬人，7 月前值增加 4.8 萬人；

休閒 / 醫療新增就業人數 2.5 萬人，7 月前值增加 3.7 萬人；

穆迪分析的首席經濟學家 Mark Zandi 點評說「就業市場還是很火熱的，僱主之間為了挽留員工和招到新人競爭激烈，這其中，小型企業的僱主日子尤其艱難，拼不過大中企業、填不滿新職位空缺」

ADP 數據更新後，主要資產交易波動不大，10 年美債一度微升 6 個基點。