意外反彈！美國8月ISM非製造業指數走出11個月低谷

在 7 月意外創 11 個月新低後，美國經濟重要增長源服務業的一項先行指標出乎市場意料，強勢反彈。與 8 月製造業先行指標一樣。

美國供應管理協會（ISM）9 月 6 日本周四公布，今年 8 月美國 ISM 非製造業指數為 58.5，高於市場預期值 56.8，7 月該指數為 55.7，創去年 8 月以來新低。

這是 ISM 非製造業指數連續 103 個月處於榮枯分水嶺上方、預示着貢獻美國經濟九成的服務業繼續擴張。

這是 8 月 ISM 行業指數再度帶來美國經濟的好消息。本周二公布的 8 月美國 ISM 製造業指數同樣讓市場意外，創下了 2004 年 5 月以來新高。

從分項指數看，8 月 ISM 非製造業就業指數報 56.7，創 7 個月來最高。此前公布的 8 月 ISM 製造業就業指數創 6 個月新高，樂觀的勞動力市場數據或將暗示美國經濟有望繼續保持較快增長。

另外華爾街見聞注意到，和 ISM 製造業分項指數中的進口指數一樣，8 月 ISM 非製造業的進口指數也是當月唯二環比下降的分享指數之一，另一個下降的是物價支付指數。8 月 ISM 製造業的新出口訂單和進口指數均下滑，是當月唯二環比下降的分項指數。進口指數的走勢體現了持續數月的貿易緊張局勢，為美國經濟增長前景蒙上一層陰影。