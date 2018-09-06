三大法人同站賣方賣超39.58億元 鴻海遭外資連10賣

台股今 (6) 日在股王大立光開低走低影響下，蘋概三雄權值股全數走弱，惟盤中在台塑、南亞等傳產權值股撐盤下，指數收斂跌幅，終場下挫 70.83 點，以 10924.3 點作收，成交量為 1275.56 億元。三大法人今日同步賣超，自營商賣超 26.17 億元，投信賣超 10.38 億元，外資及陸資賣超 3.03 億元，共賣超 39.58 億元。其中，鴻海已連 10 個交易日遭外資調節，今日更遭賣逾 1 萬張。

台指期部分，外資增持多單 1304 口 ，多單未平倉口數達 47569 口，投信增持空單 11 口，空單未平倉口數減為 24707 口，自營商也增持空單 676 口，空單未平倉口數增至 4641 口。

外資今日買超集中傳產與金融股，其中，獲外資買超上萬張僅臺企銀、富邦 VIX 與遠東銀，獲外資買超上千張的金融股包括元富證、永豐金、兆豐金、第一金、台中銀，傳產股包括遠東新、亞泥、中石化、興富發、統一、日勝生、大同、正隆、力麗與新纖等，電子股包括宏碁、聯詠、金像電、台表科、英業達、臻鼎 - KY、台積電與環球晶。

外資買超第 1 名為臺企銀、買超 38454 張，第 2 名富邦 VIX、買超 13448 張，第 3 名遠東銀、買超 10361 張，第 4 名元富證、買超 9659 張，第 5 名宏碁、買超 7914 張，第 6 名金像電、買超 6076 張，第 7 名元大台灣 50 反 1，買超 6065 張，第 8 名聯詠、買超 4766 張，第 9 名遠東新、買超 4098 張，第 10 名中石化 、買超 3924 張。

外資賣超第 1 名元大滬深 300 正 2、賣超 23229 張，第 2 名華邦電、賣超 14553 張，第 3 名鴻海、賣超 12011 張，第 4 名群創、賣超 10420 張，第 5 名富邦上証正 2、賣超 9119 張，第 6 名 南亞科、賣超 8310 張，第 7 名廣達、賣超 6025 張，第 8 名和碩、賣超 5341 張，第 9 名聯電、賣超 4712 張，第 10 名開發金、賣超 4225 張。

投信買超第 1 名個股為臺企銀、買超 2400 張，第 2 名健策、買超 2333 張，第 3 名欣興、買超 1398 張，第 4 名聯詠、買超 1161 張，第 5 名嘉澤 、買超 1051 張；投信賣超第 1 名中鴻、賣超 3669 張，第 2 名華新科、賣超 1709 張，第 3 名 GIS-KY 、賣超 1052 張，第 4 名中鋼、賣超 911 張，第 5 名光罩、賣超 810 張。

自營商買超第 1 名為富邦 VIX 、買超 13073 張，第 2 名元大台灣 50 反 1、買超 3384 張，第 3 名長榮航、買超 1610 張，第 4 名信昌化、買超 1217 張，第 5 名友達 、買超 1114 張；自營商賣超第 1 名元大滬深 300 正 2、賣超 41582 張，第 2 名富邦上証正 2、賣超 7708 張，第 3 名國泰中國 A50 正 2、賣超 6255 張，第 4 名臺企銀、賣超 3240 張，第 5 名新光金、賣超 2890 張。

華信投顧分析師邱鼎泰指出，美中貿易關稅聽證會已於美國時間 5 日結束，美國總統川普將做出，是否對中國 2000 億美元商品加徵關稅的決議，市場對最終結果反應值得留意；預期短期內不會有大行情，可留意中低價小型股表現，但目前市場資金輪動速度快，9 月將處於大幅橫向整理區間，在 10700 點至 11000 點間做區間震盪整理。