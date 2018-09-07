◆盤勢分析

1. 美國 8 月私人企業新增就業為 16.3 萬人，分析師預估為新增 19 萬人。週四美股漲跌互見，漲跌幅介於 - 2.67 至 0.08％，亞馬遜與蘋果股價分別下跌 1.8% 與 1.7%，拖累 Nasdaq 走低，連續第三天下跌。晶片股為表現最差的科技類股之一，美光股價大跌 10%，Applied Materials 亦下跌 5.3%，美股四大指數短期整理。

2. 由以下三個面向檢驗台股方向及強弱：

(1) 量能：回檔量縮或反彈成交量大於月均量方有利於大盤回穩。

(2) 均線：支撐為月 / 季 / 半年線至年線，壓力為 11,100 至 11,186 點。

(3) 技術指標：KD 開口向下，9 日 K 值在 50 附近，短線整理。

3. 觀盤重點：觀察台股指數是否能守穩在月線之上並站回 5 日線，回檔是否量縮或上攻成交量大於 20 日均量，選股方向可留意半導體、蘋概、PCB、電競、工業 4.0、金融、生技、越概股、運輸、自行車等。

4. 日本天災重創半導體矽晶圓供應，當地半導體矽晶圓大廠勝高（SUMCO）千歲廠昨（6）日因北海道強震停工，20 萬片產能停擺；三菱材料多晶矽廠也因關西強颱無法運作。半導體矽晶圓供不應求，今年以來價格一路上揚，日本兩大廠停工，恐造成供應更吃緊、價格再漲。日本是全球最重要的半導體矽晶圓生產地，當地勝高與信越是全球前兩大供應商，市占率在伯仲之間，勝高更是台灣矽晶圓大廠 3532 台勝科母公司，雙方有長期合作關係，約定互相支援。勝高千歲廠停產，業界高度關注是否優先轉單台勝科，以及對 6488 環球晶、6182 合晶等台廠的相關效應，短線對矽晶圓族群將是利多。

5. 網通大廠智邦（2345）8 月營收大跳躍，單月營收達 43.19 億元，首度突破 40 億元大關，創歷史新高，法人看好智邦客戶下半年進入拉貨熱潮，可望推升單季營收突破 100 億元，向上挑戰 110 億元大關，智邦短期支撐為月線附近。

6. 受惠價量拉抬，台塑四寶 8 月營收齊步躍進，單月合計營收 1557.34 億元，月增 7.4％，年成長 21.9％。其中，6505 台塑化 8 月營收表現最佳，月增 11.4％，年成長 30.8％，創 2014 年 11 月來新高；1326 台化也繳出年增 23.9％佳績，改寫近 4 年來單月新高紀錄。1303 南亞 8 月營收年增 14.1％，創歷史次高水準。台塑化、台化、南亞第三季營收可望優於第二季表現。

7. 上銀（2049）因歐美客戶放暑假減少拉貨、日本盂蘭盆節放假 3 天、台灣廠 2 天小暑假，8 月合併營收近 27.4 億元，雖不如 7 月，但仍創單月次高，前 8 月合併營收近 199 億元，雙雙締造同期新高，前 3 季合併營收有機會挑戰 227 億元以上，勝過去年度營收 211.65 億元，續創新高，上銀短期支撐為 251 元附近。