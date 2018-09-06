【華冠投顧】如何換掉手中套牢股？(內有推薦個股)

何丞唐 分析師

美中第二波關稅加徵傳出本周實施，全球股市跟著打噴嚏，美股當中又以科技股出現拉回；新興市場股債匯市也遭匯出。台股今日開盤小紅後不久即翻落至平盤以下，最低下跌 89 點來到 10905 點，終場加權指數收跌 70 點，為 10924 點，成交量為 1295 億元。

盤面上，2330 台積電張忠謀出席 SEMICON Taiwan 開幕，並表示半導體重要創新正在發生；台積電今收跌 1.13%，來到 261 元。3008 大立光 8 月營收年增 9.7%、月增 3.3%，表現不錯，但外資質疑隨著智慧型手機的市場正面臨飽與營收貢獻的高依? 度，大立光今下跌 5.11%，收在 4640 元。2317 鴻海股價近期未有起色，今下跌 0.99%，收在 79.3 元。其餘當中，收漲停個股為：2434 統懋、2719 燦星旅、3653 健策、3176 基亞、3211 順達、9906 欣巴巴、3511 矽瑪、1784 訊聯、8093 保銳、6222 上揚、8409 商之器、2390 云辰、2442 新美齊。收跌停個股為：6456GIS-KY

先前跟各位報告，其實做股票的道理沒有這麼難，就跟你的格局一樣，你站得越高、看得越遠，你的投資獲利自然而然就跟別人不一樣；這就是為什麼老師一直請各位站在世界巨人的肩膀上、在巨人的腦袋上賺錢。如同這次 2425 承啟，與它連動最高的 Nvidia 創下新高時，我說你一定要找到台股與它連動最密切的，老師是不是不藏私，也跟投資好朋友來分享。

昨天 (9/5)2425 承啟 11 點 08 分亮燈漲停板，我那時還請大家來猜謎，對不對，「繼往聖之絕學、開萬世之太平」，是不是承先啟後，有將近九成的好朋友猜對；而且飆股要一檔接一檔，8/30 的 6278 台表科，20 幾元的時候讓你低低的來買，結果兩天大漲超過 12%。我還說要讓大家享盡「齊人」之福，因為又有人問說：「台表科第二勒？承啟第三勒？」奇怪，你總要先讓老師知道，你在哪裡吧！2442 新美齊；你看 2425 承啟、6278 台表科、2442 新美齊，這三檔是不是最強的股票、是不是帶你集中火力。

重點又來了，2425 承啟、6278 台表科、2442 新美齊有賺到啦，老師那下一檔呢？接下來有什麼蓄勢待發的好股呢？

現在一堆人套在被動元件、套在矽晶圓，我教你怎麼樣自己去持股轉換，夠意思了吧！不要再待在家樂福或愛買 (天天都便宜)，人太多了啦。7 月底帶大家從 300 元到 362 元的 3443 創意，這次跌破 280 元並彈升，這個地方我說：「你都還來得及。」你把手中矽晶圓、MLCC… 我這樣講好了，你先前有在我們這邊的，一定在矽晶圓、MLCC 有賺到錢；你之前沒聽到我們建議，現在才來的，你試試看把手中一半的持股換 3443 創意，換三分之一或一半，叫你全換你一定會怕嘛，我認為這樣對你有幫助。

另外近期法人準備要進去的，各位可以參考看看，股價整理八個月，像是 1785 光洋科，股本四十億，夠大支吧；9958 世紀鋼，近三個月整理平台後，看有沒有辦法突破，也可以參考；另外，也可留意其他風電股票，像是 2031 新光鋼，上半年獲利將近 2 元多。這些都是底部股票啦，你買底部股票沒有人會出貨給你啦。如同先前 6278 台表科、2442 新美齊、2425 承啟，老師都確實幫助到最多的投資好朋友，老師也希望藉由正確的投資觀念，能一步一步帶領各位找尋你心中那一份穩穩的幸福。第三季季底作帳，與法人同行，只要快一小步，獲利就能一大步，趕快跟上吧。

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