歐股盤前─新興市場瀕臨熊市+貿易戰問題仍在 歐股盤前期貨走跌

由於新興市場瀕臨熊市，美國可能對中國加徵新關稅的持續擔憂仍在， 歐股主要指數期貨全面走跌。

台北時間週四 (6 日) 下午 2 點 50 分左右，Investing.com 數據顯示，歐洲 Stoxx 50 指數期貨下跌 0.12%，暫報 3311.0；英國 FTSE 100 指數期貨下滑 0.31%，暫報 7379.0；德國 DAX 指數期貨挫跌 0.20%，暫報 12016.2，法國 CAC 40 指數期貨下跌 0.11%，暫報 5256.0。

同時在匯率方面，歐元 (EUR) 兌美元 (USD) 匯率下跌 0.07%，截稿前暫報 1.1623。

截稿前，歐元兌美元暫報 1.1623。(圖：Investing)

政經消息方面，全球市場持續擔憂新興市場與貿易戰問題，亞股週四 (6 日) 盤中大幅下跌。推特 (TWTR-US) 和臉書 (FB-US) 高層週三 (5 日) 赴美國國會參議院作證，拖累美股科技股股價重挫。

為挽救經濟頹勢與通膨危機，阿根廷政府與國際貨幣基金組織 (IMF) 於華府會談後，週三 (5 日) 雙方達成新協議，雙方對談判進展充滿信心。

此外，英國脫歐仍是重要的議題，德國政府表示，已經在為英國脫歐做準備，因應包括無協議脫歐在內的所有情況。

經濟數據方面，瑞典央行將在台北時間下午 4 點左右召開新聞發布會，公布貨幣政策走向；英國失業率數據將在台北時間下午 6 點左右公布。