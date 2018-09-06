模組出貨增 認列美國太陽能廠工程收入 新日光8月營收月增8成

新日光 (3576)8 月份自結合併營收為 11.07 億元，月增率 82.33%，年增率 47.84%，主要模組出貨量增加，及認列美國太陽能電廠建置之工程收入及案場開發收入所致，前 8 月累計營收為 70.74 億元，較去年同期 58 億元，增加 21.97%。新日光、昱晶(3514) 及昇陽光電 (3561) 將於 10 月 1 日完成合併，合併後之聯合再生能源仍將依目前策略，致力於中下游整合，開創台灣綠能產業在整體供應鏈中系統、模組、電池贏的商業模式，在系統業務部份己完整建立開發、建置、財務工程 (包含 equity sourcing, construction loan, senior loan, tax planning, buyer acquiring) 能力，在模組部份積極規劃品牌以及委外代工的能力。



電池部份透過三合一整併以及垂直整合的優勢朝著降低成本的方向逐步改善，在技術方向 PERC 產品已達高階水準，並朝高端技術如 HJT 異質結電池生產前進；此外，在新事業部份，聯合再生能源將朝儲能佈局發展，以完整提供再生能源全方面的解決方案，逐漸擺脫過去台灣太陽能廠商以代工製造為主之營運模式。