奧園健康生活遞件申請港股上市 過去3年淨利CAGR達60%

奧園集團 (3883-HK) 旗下物業公司奧園健康生活集團向港交所遞件申請上市，成為第 13 家上市或申請上市的物業公司。國泰君安國際及中泰國際為其聯席保薦人。該公司 2015 年至 2017 年，健康生活營收複合年均增長率 (CAGR) 為 55.9%，淨利複合年均增長率為 60%。

奧園健康生活集團為物業管理服務及商業運營服務供應商，中國奧園 (3883-HK) 是其控股股東，於 2018 年 5 月 31 日，公司提供物業管理服務涉及總建築面積約為 950 萬平方公尺。

同時，該公司還向 6 個正在運營的商場提供商業運營服務，所管建築面積約為 26.8 萬平方公尺，向 23 個商場訂約提供商業運營服務，合約建築面積約為 130 萬平方公尺，其中還訂約向 20 個合同建築面積約為 110 萬平方公尺的商場提供商業運營及管理服務。

上市所籌資金將用作收購物業管理服務商；投資中醫服務、醫療美容服務；發展及升級線上線下平台以及用作營運資金等。

2017 年奧園健康生活收入為人民幣 4.36 億元，年增 64.52%，期內純利及全面收益總額為 6993.2 萬元，年增 70.44%。截至 2018 年止 5 個月，奧園健康營收為 2.07 億元，年增 34%。

奧園健康生活的業務分為物業管理服務及商業運營服務，目前物業管理服務是公司主要的收入來源。2015 年、2016 年、2017 年度以及截至 2018 年 5 月 31 日止 5 個月，公司物業管理服務分部所產生的收益分別為人民幣 1.49 億元、2.25 億元、3.18 億元及 1.64 億元，分別占總收益約 83.2%、84.7%、72.9% 及 79.1%。

期內，商業運營服務分部所產生的收益為人民幣 3020 萬元、4060 萬元、1.18 億元及 4330 元，分別占總收益的約 16.8%、15.3%、27.1% 及 20.9%。通過輕資產擴張模式，商業運營服務分部所得收益錄得顯著增長，2017 年年增約 191.0%。

2015 年至 2017 年，奧園健康生活營收複合年增長率 (CAGR) 為 55.9%，淨利複合年增長率為 60%；毛利也從 2015 年的人民幣 4990 萬元增加至 2017 年的 1.49 億元，截至 2018 年 5 月 31 日為 7050 萬元。

傳統的物業管理服務依然是奧園健康生活最重要的收入來源。截至 2018 年 5 月 31 日，物業管理服務分部貢獻的收入占比為 79.1%，商業運營服務分部貢獻的收入占比為 20.9%。

在毛利率表現方面，奧園健康生活算中規中矩，整體為 34.1%。其中，物業管理服務分部毛利率 33.8%，商業運營服務分部 34.9%。從全年資料看，前後兩者表現差距較大，於 2017 年，物業管理服務分部毛利率為 31%，商業運營服務分部為 42.3%。

申請上市資料披露，於今年 8 月，奧園健康生活已經與一家在韓國首爾擁有 13 間「PPEUM」品牌分公司的韓國醫療美容服務供應商訂立戰略合作協定，同時還與另外 2 名戰略夥伴訂立兩份戰略合作協定，打造「春雨醫生」及「健康 160」線上醫療諮詢服務平台。