華興資本今IPO聆訊 9月28日掛牌 估值區間26-34億美元

華興資本今 (6) 日進行香港 IPO 聆訊，預計將於 9 月 21 日完成定價，9 月 28 日正式在港交所上市，募資金額不超過港幣 31.4 億元 (約新台幣 123 億元)。據獨角獸早知道獨家消息，華興資本估值區間 26-34 億美元 (約新台幣 800 億至 1046 億元)，留出空間給投資者。

2017 年華興資本經調整後收入為 2.12 億美元，年增 47.6%。2018 年第一季調整後收入為 9292 萬美元、年增 1.75 倍。淨利潤方面，受益於投資銀行及投資管理業務的成長，今年第一季經調整後淨利潤達 3567 萬美元，年增 4.22 倍。

華興資本在顧問服務、股權資本市場、私募股權投資市場領先，覆蓋金融服務各細分市場。

公司顧問服務業務，2013-2017 年按新經濟交易額計算排名第一，截至 2018 年 3 月 31 日提供顧問服務的累計交易額為 902 億美元。

承銷業務，2013-2017 年為中國新經濟公司承銷的香港及美國 IPO 數量在中國投行中排名第一，在中外投行中排名第三。

投資管理業務，在 2017 年 12 月 31 日投資新經濟的中國私募股權基金中排名前 10，截至 2018 年 3 月 31 日資產管理規模約為 41 億美元。

截至 2017 年 12 月 31 日，中國新經濟企業市值或估值最大的 20 家企業中，15 家企業為華興資本客戶，公司獨角獸客戶市值占中國獨角獸總市值一半以上 (占比 56%)。