台股盤後—大立光壓盤蘋概三雄走弱 傳產撐腰守住10900點

市場憂亞洲金融風暴恐再起，亞股昨 (5) 日全面臉綠，台股卻相對抗跌，今 (6) 日面臨補跌壓力，加上股王大立光開低走低，領軍蘋概三雄權值股帶頭走弱，早盤最低下挫近 90 點，回測 10900 點關卡，惟盤中在台塑、南亞等傳產權值股撐盤下，指數跌幅收斂，終場下挫 70.83 點，以 10924.3 點作收，雖失守萬一關卡，但站穩 10900 點之上，成交量為 1275.56 億元。

台股今日上市類股中，以傳產族群表現為主，電子族群收黑，其中，漲幅最高的為百貨指數、漲幅約 1.48%，塑膠、食品、鋼鐵與橡膠等傳產股也收紅，其餘族群則均收黑。

店頭市場今日下跌 0.52%，以 140.87 點作收，成交量為 257.95 億元。上櫃指數部分，表現最強勁是網通指數、上漲 0.85%，除紡纖、觀光、其他、鋼鐵指數收紅外，其餘指數均收黑。

蘋概三雄部分，股王大立光在 8 月營收低於市場預期下，今日股價開低走低，為三雄中表現最弱勢者，一度逼近 4500 元關卡，終場下挫 5.11%、重挫 250 元，以 4640 元作收，失守月線；台積電則開高走低，早盤紅翻黑，終場下挫 1.14%，以 261 元作收，鴻海終場也下跌 1%、以 79.3 元作收，跌破前波低點，創 2016 年 11 月以來新低價。

被動元件廠陸續公布 8 月營收，紛紛寫新高紀錄，早盤族群個股雖守穩平盤之上，惟盤中遭遇賣壓襲擊，終場華新科、信昌電、國巨、奇力新等跌幅均超過 2%，華新科下挫 3.93% 跌幅最重，禾伸堂、智寶等也下挫逾 1.8%。

華信投顧分析師邱鼎泰指出，美中貿易關稅聽證會已於美國時間 5 日結束，美國總統川普將做出，是否對中國 2000 億美元商品加徵關稅的決議，市場對最終結果反應值得留意，回到國內來看，被動元件族群營收表現雖創高，但今日股價持續疲弱，若被動元件族群不再扯台股後腿，才有利指數反彈回升。

邱鼎泰分析，可觀察蘋果發表新機後，權值蘋概股股價能否回溫，預期短期內不會有大行情，可留意中低價小型股表現，但目前市場資金輪動速度快，9 月將處於大幅橫向整理區間，在 10700 點至 11000 點間做區間震盪整理。