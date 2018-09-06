基泰搶攻站前房客商機 「基泰忠孝」明年啟用 酒店、餐飲業者進駐

基泰 (2538) 看好台北車站商圈廣大消費能力，決定搶攻房客商機，搶食餐飲商機，基泰位於台北車站商圈的「基泰忠孝」將於明年落成開幕啟用，基泰表示，未來「基泰忠孝」將有高端酒店品牌進駐，同時將引進國外趨勢、新型態的 WORKTEL 空間概念館。看好樓上的「房客商機」，及卡位國門首站正對面品牌效益，目前一至三樓積極招商中，已吸引包括高端酒店館外餐飲品牌、餐飲集團業者，以及影城經營業者洽談。「基泰忠孝」在台北車站商圈、台北雙子星聯開案對面，位於忠孝西路一段上、屬於商四用地，基地面積約 448 坪，將興建地上 37 層、地下 6 層的地標建築，預計明年開幕。



隨著「台北雙子星」將第六度開標，台北車站商圈於未來 3-5 年內，將有包括「基泰忠孝」在內、至少十餘棟摩天高樓、五件飯店開發案；隨著高端酒店進駐，迎來觀光客、商務客層，預料不僅是讓商圈重新洗牌，隨之而來相應的娛樂、餐飲等需求，也讓業種隨之改變，更轉變過去台北車站多靠轉運客、學生補習族群等客群撐場的局面。



台北商圈內既有百貨也跟著動作頻頻，如新光三越站前店近期就大動作進行大型改裝，引進主要以彩妝保養、美食餐飲在內的 10 家新櫃、逾 60 家品牌迎戰。基泰建設觀察站前商圈內既有商場經營業者，以業種來看，近年來被業者視作制勝關鍵的餐飲業種，比例居高不下，例如曾被媒體稱作「餐廳店王製造機」的微風站前店，餐飲美食櫃位比例就超過 5 成，遠超過伴手禮 (21.5%) 和烘焙糕點 (16.5%) 的比例，而其他零售更僅佔不到一成，可見微風站前幾乎以餐飲立足的定位。而「基泰忠孝」目前一至三樓積極招商中，希望搶攻此商圈的餐飲商機。