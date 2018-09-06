中鼎今年在建金額有望挑戰歷史新高 今、明兩年營運先蹲後跳

中鼎 (9933) 今日舉行法說會，發言人蕭銘證表示，今年前 7 月在建工程已達 1,953 億元，加上下半年未簽約的合約金額，全年在建金額有機會超過 2016 年的 2,032 億元，挑戰再創歷史新高紀錄。針對營收部份，中鼎提到，今年前 7 月營收較去年同期減少逾一成，而下半年在工程營收陸續認列下，營收衰退幅度將會減少，但對於今年營收成長仍保守看待；此外，由於上半年所接的工程案平均 3-7 年可以完成，因此以今明兩年而言，營運將先蹲後跳。



中鼎今年前 7 月在建金額達 1,953 億元，其中，台灣占 54%、東南亞 31%、美國 6%、中東 6%、中國 3%；產業別部分，煉油石化 31%、環境 32%、電力 14%、一般工業 13%、交通 10%。前 7 月簽約金額為 603 億元，其中，台灣占 44%、東南亞 31%、美國 19%、中國 5%、中東 1%；產業別部分，煉油石化 52%、一般工程 33%、交通 11%、環境 2%、電力 1%、其他 1%。



此外，中鼎提到，上半年獲利受到所得稅率由 17% 提升到 20% 影響，再加上去年呆帳轉回利益約 9.59 億元，貢獻 EPS1.26 元墊高基期，扣除一次性利益後，上半年獲利表現約與去年同期持平，而下半年隨營收回溫，加上與近年積極與歐美營建廠進行策略聯盟，不會犧牲毛利率去搶標，因此今年毛利率有望優於去年表現。