穩懋、聚積、基泰、中光電、力山

穩懋 (3105)：蘋果新機敲定 12 日上市，外資看好第四季營收成長，並提升其投資評等，小摩目標價調升至 280 元，激勵股價跳空開高，衝上 177 元漲停板，帶動 PA 股全新(2455)、宏捷科(8086) 等同步走高，成為蘋果新機拉貨的領頭羊。

聚積 (3527)：受惠於 Mini-LED 市場崛起，帶動第四季營收回溫，法人看好，預期明年第一季將可望透過背光驅動 IC，打進陸系智慧手機品牌。股價反彈站上 5 日及 20 日均線之上，挑戰季線反壓在上檔 126.5 元附近。



基泰 (2538)：旗下「基泰忠孝」即將在今年底落成，預估明年 7 月申請使照，第四季開幕營運，將吸引國際飯店品牌進駐，近期股價表現強勢，自 10.5 元一路衝高突破 14 元，創下 2 年以來的新高價，未來走勢強弱將視量價變化。



中光電 (5371)：本業獲利攀升，旗下子公司成功發展智能商用無人機解決方案，導入群創竹南廠的智慧工廠應用，外資法人連續買超，推升股價沿 10 日均線走高，下檔以 50 至 53 元為支撐，較大壓力在 60 元關卡附近。



力山 (1515)：工具機進入出貨旺季，加上高階跑步機開始放量出貨，下半年營運可望逐月增溫，法人估，全年營收將上看 70 億元、增幅逾 3 成。股價回測季線支撐，反彈突破年線，重登月線及 50 元關卡之上。