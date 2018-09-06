背光、照明俱佳 隆達8月營收10.8億元 月增率逾1成

背光、照明模組客戶同步拉貨，隆達 (3698)8 月營收為回到 10 億元大關，為 10.8 億元，月增率 13.75%，年增率 1.32%，累計前 8 月營收 76.56 億元，年減率 8.35%。日前隆達發表全系列最新 LED 產品，包括 Micro LED 晶粒、UFP I-Mini RGB 模組、以及 mini LED 背光燈板；當中，Mini LED 背光產品已領先出貨並應用於高階電競筆電及高階繪圖顯示器，32 吋之 Mini LED 將背光分割為 384 個控制區域，可實現 HDR 1000 nits 的高動態對比，廣色域 LED 技術使面板色彩達到 NTSC 大於 95%。



此外，汽車應用領域方面，車用光學模組產品已出貨並應用於歐洲火車頭燈，所領先開發的 ADB 智慧頭燈系統，可感測對向來車以及調整車燈照射範圍，已獲得大陸客戶的青睞。