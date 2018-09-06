掰啦高通！郭明錤：三星很可能改用光學螢幕指紋辨識 新鉅科、匯頂成大贏家

知名蘋果分析師郭明錤指出，預計在明年第一季開賣的三星 A 系列高階手機，很可能捨棄高通的超音波螢幕下指紋辨識方案 (FOD)，改用轉投資的中國匯頂光學 (603160-CN) 的 FOD。報告並指出，匯頂取得三星訂單關鍵，在於新鉅科 (3630-TW) 鏡頭規格升級以改善 FOD 效能與成本優勢，正向看待匯頂與新鉅科 2019 年營運動能。

郭明錤在今天最新公布的報告指出，匯頂很可能取代高通，成為三星 A 系列高階手機螢幕下指紋辨識的供貨商，出貨最早將在今 (2018) 年第四季和明 (2019) 年第一季開始，預計明年全年出貨量約 6-700 萬個。

報告中特別提到，這回新鉅科鏡頭規格升級，是匯頂光學 FOD 效能優於預期關鍵。目前匯頂光學 FOD 客戶，如中國手機大廠 Vivo 與華為等，仍採用新鉅科的 f1.4/2P 短焦鏡頭，與一般相機鏡頭設計不同。由於三星對規格要求較高，因此將新設計鏡頭升級至較大光圈 f1.2/3P，改善辨識率與反應速度。

郭明錤表示，匯頂光學 FOD 和高通引以為傲的超聲波 FOD 相比，優勢有三點：首先是受惠於較便宜的新鉅科鏡頭取代聚合鏡與 CIS 尺寸縮小，匯頂新光學 FOD 模塊 ASP 從 10-12 美元降到 5-6 美元左右，遠低於高通超聲波 FOD 模塊的 12-14 美元；再來，匯頂光學 FOD 不需與螢幕貼合，組裝與維修成本也低；最後，超聲波晶片得用特定的 MEMS 製程，加上市面上只有 GlobalFoundries 與 X-Fab 可製造，有限與特定的供應可能導致成本更高，生產不確定性也會拉高，處境相對不利。

這回匯頂和新鉅科若能拿下三星 A 系列高階手機 FOD 訂單，意義會格外重大。

郭明錤表示，一來是可貢獻匯頂與新鉅科 2019 年營運動能，二來三星對 A 系列高端機型品質要求更高，這代表三星認為光學 FOD 能像超聲波 FOD 運作順利，在成本優勢考量下，光學 FOD 日後很可能一躍成主流技術；接著，若 A 系列高階款開賣後反應佳，預計明年下半年發布的 Galaxy Note 10 也很可能捨棄高通的超聲波 FOD，改用匯頂光學 FOD；因此，這也代表未來匯頂可望取得更多三星的 FOD 訂單。

至截稿為止，新鉅科小跌 1.78% 暫報 66 元；匯頂午盤收在 81.77 元，小漲 0.09%。