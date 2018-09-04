搶搭三鏡頭瘋！三星傳將在中階機Galaxy A導入三鏡頭技術

面對著蘋果 (AAPL-US) 來勢洶洶新機將於九月中旬上路，手機大廠三星電子 (005930-KR) 亦是不甘示弱，傳將在中階手機上搭載「三鏡頭」模組。

前一日三星電子 (005930-KR) 行動部門總裁高東真 (DJ Koh) 才在接受外媒專訪時表示，三星將對中價位智慧手機戰略進行全面改革，以吸引千禧世代，高東真指出，由於手機市場成長放緩，三星電子正在改變其中價位 Galaxy A 系列智慧手機的發展戰略。

產業人士對此分析，高東真口中所言將對中價位手機進行的戰略改革，很可能就是在三星旗下的中價位手機 Galaxy A 上，搭載「三鏡頭」模組，而若成真，這也是三星電子首次採用「三鏡頭」模組技術。

投資機構 Kiwoom Investment & Securities 分析師 Kim Ji-san 亦說道：「為了引領整個智慧型手機產業的潮流，估計三星電子將很快地採用三鏡頭技術，預期明年初就可以看到。」

Kim Ji-san 估計，相關零組件供應商三星電機 (009150-KR) 將是這波「三鏡頭」潮流的最大受惠者，除了因為三星電子的直接訂單以外，陸手機廠小米、Vivo 也有可能向三星電機下單。

但在全球手機大廠中，三星並非是首個採用「三鏡頭」模組之手機商，此前陸廠華為已在三月份，率先全球推出 P20 Pro 三鏡頭手機，P20 Pro 是採用徠卡三鏡頭設計，設計著重解決低光源拍攝問題。

此前台灣光學鏡頭大廠大立光 (3008-TW) 執行長林恩平亦曾在 6 月的股東會上表示，三鏡頭設計能夠因應低照度、高解析的需求，但需要軟體配合，而展望下半年，大立光客戶採納三鏡頭設計確實變多，預期明年三鏡頭機種將會放量。