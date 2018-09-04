矽谷巨頭印度「開戰」！谷歌調整策略應對Facebook挑戰

隨著印度地區經濟技術的發展，巨頭在這個市場的競爭也日趨激烈。

9 月 4 日，據路透報導，谷歌 CEO 桑德爾 · 皮蔡（Sundar Pichai）透露，為了進一步加強在印度市場與 Facebook 的競爭，公司在努力調整印度發展策略，並取得了一定成果。

具體來看，谷歌試圖通過更好的廣告工具和更多本地化服務來吸引客戶。改變後的策略反映出，印度消費者在谷歌服務上花費的時間有所增加。

根據市場研究機構 comScore 的測算，今年上半年，印度用戶在谷歌服務上花費的時間比在 Facebook 服務上花費的時間長。而去年同期，Facebook 的這一數據則領先於谷歌。

谷歌還在將這一策略擴展至廣告業務。上述媒體稱，今年早些時候，為了更好地了解當地用戶需求，谷歌部分高管專門前往印度進行調查，提出個性化服務。比如，出於印度地區語言和文化差異，讓廣告商將用戶限定在印度部分邦。

不過，在谷歌調整策略的同時，Facebook 也加大了該地區的商業化進程，一場激烈的「圈地戰」指日可待。

谷歌的焦慮

雖然谷歌進入印度市場的時間較 Facebook 早，且後者自去年以來深陷數據泄露等麻煩，但 Facebook 的發展勢頭不容小覷，給谷歌帶了不小的壓力。

一位知情人士向路透社透露，谷歌印度高管今年早些時候發現，Facebook 2018 年可能在該國創收約 9.8 億美元，而谷歌在印度去年僅創收 10 億美元。

今年 5 月，彭博社消息稱，Facebook 將在印度上線 WhatsApp 支付服務，以搶占市場市佔率。同時，WhatsApp 還將與 HDFC Bank、ICICI Bank 和 Axis Bank 合作開展支付業務，印度國家銀行也將在升級自身系統後加入合作。

今年二月，WhatsApp Pay 就針對 100 萬用戶小規模上線，並受到了用戶的好評。WhatsApp 在聊天業務外順勢推出支付服務的做法，也為印度市場其它支付類應用帶來了壓力，比如 Google Tez 就受到了威脅。

「隨著時間的推移，當你看到 Facebook 的增長，看到 WhatsApp 和其他工具在這些新市場的重要性逐漸凸顯，看到他們採用了谷歌不一樣的做法時，谷歌開始意識到不得不改變方式。」負責谷歌歐洲和非洲業務多年的納爾遜 · 馬托斯（Nelson Mattos）表示。

Facebook 的印度版圖

2014 年 2 月，Facebook 宣布以總計 160 億美元（40 億美元現金 + 120 億美元股票）收購行動即時通訊應用 WhatsApp，從而在印度市場積累用戶。

Facebook 發布的一份針對廣告商的最新數據報告顯示，截至 2017 年 7 月，印度 Facebook 用戶數量超過美國，成為 Facebook 全球第一大群體。數據顯示，美國的活躍用戶數為 2.4 億，而印度潛在用戶數達 2.41 億，該國以 100 萬人的差距成功登頂。據彭博社報導，截至今年 5 月，已有 2 億印度人在使用 WhatsApp 聊天應用，該數額相當於美國總人口的 60%。

除了社交領域，在電商和支付領域，Facebook 也在不斷「攻城略地」。

今年 5 月，依託 WhatsApp 積累的用戶，Facebook 稱將推出 WhatsApp Pay 支付服務，從而布局印度支付市場。由於其市場推廣的成本很低，如果借鑑微信在國內搶市場的方式，很大可能會搶走較大的支付市場市佔率。

普華永道印度（PwC India）合夥人和網路金融業務主管 Vivek Belgavi 認為：「WhatsApp 有一個獨特的優勢，即它是聊天應用巨頭。用戶依賴度高使得 WhatsApp 在競爭中脫穎而出。」

而在電商領域，Facebook 進入的相對更早。2017 年 11 月，Facebook 聲稱，將在印度試水一項名為 Marketplace 的 B2C 交易業務。今年 5 月，Facebook 再被曝出與一些印度企業就入駐 Marketplace 平台事宜進行洽談，並將於 6 月進行小範圍測試。此外，知情人士還表示，Facebook 將在 Marketplace 推出更多工具，便於企業上傳產品、管理庫存和訂單，並將在今年年底前添加多種支付方式。

此前，Facebook 曾經在印度推出過 C2C 模式的交易平台，不過並沒有取得預期中的成功。

雖然 Facebook 目前在印度市場的各項業務仍處於嘗試階段，但龐大的用戶基礎為其擴張提供了有效支持。未來，谷歌和 Facebook 在印度市場的爭奪將會如何發展只能交給時間檢驗了。