【大行報告】大華繼顯：外圍科技股受壓 騰訊ADR續挫拖累港股反彈

大華繼顯發表報告指，新興市場的匯市震蕩漫延至股票市場，印尼雅加達綜指昨日(5日)單日急挫近5%，加上内地8月財新服務業PMI由7月的52.8大跌至51.5，為自去年10月以來最低，新接業務總量隻較7月份的31個月低點輕微改善，利淡的投資氣氛驅使上證指數以全日低位收市。

而港股上日(5日)的跌幅比A股還要高，恒指成分股錄得全數下跌，相信與個别港銀上調存款利率的額外本地因素有關，同時恒生地產分類指數挫逾3.2%，領跌各行業分類指數，反映出市場對本地加息在即影響資產價格的潛在憂慮。

隔晚美股個别發展，其中納指挫1.19%。科技巨擘Twitter、Facebook與Alphabet等高層應邀出席美國國會聽證會，就如何防範外國勢力透過社交平台影響美國大選等議題作供。除憂慮監管趨嚴外，Facebook方面指，社交媒體平台上3%至4%的賬戶為虛假賬戶，亦打擊市場對科技行業的信心。而騰訊(00700-HK)的ADR亦較上日收市進一步跌7.57元或2.3%，料續拖累港股表現。

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