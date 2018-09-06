好味道的多對身體有益

舊同學飯聚。由於大部分都已退休，談的多是養生之道。他們見我甚麼都吃，好像毫無節制，紛紛叫我要小心身體。

他們告訴我，哪類食物糖份高，哪類食物膽固醇多，哪類食物脂肪多。我說，這些都是我們身體每天都需要補給的東西，有些為我們提供能源，有些可以用來修補器官，怎可以不吃？我相信，我們之所以對這類食物有偏好，起因就是因為這類食物對身體有益。

這種說法不難用進化論來解釋。人類當初並不懂得哪些食物對身體有益，哪些對身體有害，所以各人有自己的偏好。但喜歡吃對身體有害的食物的人，身體狀態一定不好，容易被環境淘汰；生存下來的，應該是那些喜歡吃有益身體的食物的人。他們之所以喜歡吃這些食物，原因就是覺得這些食物的味道好。此之所以，好吃的食物大多是對身體有益的食物。

我的那批平時注重養生的同學，對我的說法都不以為然。他們列舉了很多新近的科學研究，以證明我的說法謬誤。他們勸我以後不要胡說八道了。他們擔心我這樣說會害人不淺。

我說，科學家所掌握的知識，其實遠不如我們身體所掌握的多。我們身體所掌握的知識，大部分儲存在我們的基因密碼裏。這些知識是透過千萬年的汰弱留強，用無數生命換回來的。而科學家所掌握的理論知識，是人類有了文字之後，才慢慢積累起來的，只有數千年的積累，無法與肉體掌握的知識相比。

我們的身體不但懂得把食物消化，還懂得把消化了的食物合成身體所需的東西。牛的身體就懂得把吃進胃的草消化，然後製造成牛奶。世上尚未有懂得把草變成奶的科學家。所以，我寧願順從身體的偏好，而不盲目遵從科學家的一時研究所得。因為，這些研究所得，很多時沒多久就被新的研究所推翻。

以要不要吃雞蛋黃為例，之前科學家不是說雞蛋黃的膽固醇含量偏高，最好不要吃；導致很多人只吃蛋白，不吃蛋黃。我就從一開始就不信這一套。我覺得母雞把蛋黃放在雞蛋的中間，其地位一定比蛋白重要；受精卵就是依附在蛋黃上面的，所以即使沒有做過研究，我亦認為母雞會把營養的精華放在蛋黃裏。其他動物食雞蛋的時候，都是先吃蛋黃的，只有人類才會不吃蛋黃只吃蛋白的。

動物是不懂哪些食物有益，哪些食物有害的。牠們只會分別哪些食物好味道，哪些食物不好味道。我曾在國家地理雜誌上看到過，南美洲有種鸚鵡，會不時飛去一個河床的崖岸上啄食泥土，人們覺得很奇怪；後來才知道，原來泥土裏有一種化學成份，可以化解牠們日常從食物中所吸收到的一種毒素。所以，覺得這種泥味道好的鸚鵡都存活下來了，不喜歡吃這種泥的鸚鵡卻中毒身亡了。

這個事例引證了我的說法——凡好吃的食物，大多是對身體有益的。基因的知識不用透過理性去影響後代，而是透過欲望的偏好去左右後代的行為。尼采是少數很早就意識到欲望比理性更值得重視的哲學家。

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