瑞銀證券：投資人偏愛A股 陸港通北上續加倉 南下續流出

瑞銀證券中國首席策略分析師高挺針對陸港通資金北上及南下發表最新看法，指全球投資者對 A 股的興趣不減，北上投資者繼續加倉，南下資金則持續淨流出。另外，保險資金和「國家隊」進場消息有利推動股市的小幅反彈，但整體市場情緒依舊低迷。

過去 2 周北向資金的日均淨流入量達人民幣 16.1 億元 (7 月日均淨流入量 15.3 億元，6 月日均淨流入量 16.8 億元)。瑞銀證券估算顯示，食品飲料重回過去 2 周海外投資者淨買入量最大的板塊，共獲得人民幣 27 億元的淨流入。

緊隨其後板塊是銀行、耐用消費品、資本貨物和房地產，分別獲得人民幣 26 億元、18 億元、14 億元和 12 億元的資金淨流入。製藥、軟體和醫療保健則分別淨賣出人民幣 7 億元、3 億元和 1 億元。

投資者情緒低迷，南下資金在過去 2 周日均資金淨流出量為人民幣 5.5 億元 (7 月日均淨流入量 7 億元，6 月日均淨流入量 2.3 億元)。南下資金通過賣出高 beta 品種並加倉低估值股票轉向更為防禦。只有銀行、資本貨物、多元金融、消費零售和通信板塊獲得資金淨流入，分別在過去 2 周淨買入港幣 29 億、6 億、4 億、3 億和 2 億元；軟體、保險、食品飲料和製藥同期則分別淨賣出港幣 94 億、24 億、13 億和 9 億元。

受保險資金和「國家隊」進場等消息的推動，A 股和 H 股市場本週出現一定的反彈，滬深 300 指數和恒生國企指數本週前 3 天分別累計上漲 2.4% 和 3.2%。

整體來看，市場情緒仍然比較低迷，A 股市場週三 (22 日) 的成交金額萎縮至不到人民幣 2300 億元，創下「熔斷」以來的新低，而部分前期表現堅挺的偏防禦性板塊 (例如消費和醫藥) 也出現明顯的下跌。

從估值的角度來看，目前整體市場的估值已經接近 2015 年中和 2016 年初 2 次大跌的低點。不過，近期政策面開始有所寬鬆。

歷史上來看，政策調整通常會使得股市出現一些反彈。隨著政策的傳導，高挺預計，今後幾個月基建投資將隨著地方債的發行和信貸增長而出現反彈，股市也有望迎來一輪反彈。但將密切關中美貿易摩擦的進展，因為政策放鬆的力度將取決於未來幾個月國內經濟數據的變化和外部衝擊可能帶來的影響。