【異動股】國產芯片板塊拉升走強 北京君正(300223-CN)盤中漲停

今早，芯片概念股異動拉升，截至發稿，北京君正(300223-CN)盤中一度漲停，現漲7.75%報23.78元，海特高新(002023-CN)漲6.59%報12.13元，中穎電子(300327-CN)漲4.94%報22.96元，長川科技(300604-CN)、全志科技(300458-CN)、景嘉微(300474-CN)、北方華創(002371-CN)等個股均拉升漲逾3%。

消息面上，9月5日，華為在上海發佈了新款手機芯片麒麟980。麒麟980是全球首個採用台積電7nm(納米)製程的手機芯片，華為下個月發佈的旗艦手機Mate20係列將搭載這款芯片。華為稱，麒麟980由於採用最先進的7納米工藝，集成了69億晶體管，性能和能效得到了全面提升。麒麟980芯片把手機芯片競爭推進至7nm，接下來蘋果和高通新一代芯片也會採用7納米工藝。對於手機芯片來說，工藝製程直接影響到性能和功耗表現，先進工藝是性能體驗和能效體驗的基礎。

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