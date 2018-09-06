【異動股】軍工板塊拉升走強 航天晨光(600501-CN)等多股漲停

今早，軍工板塊拉升走強，截至發稿，新興裝備(002933-CN)漲停報63.0元，天奧電子(002935-CN)漲停報37.15元，航天晨光(600501-CN)漲停報7.93元，金盾股份(300411-CN)漲停報9.94元，佳訊飛鴻(300213-CN)、海特高新(002023-CN)漲逾5%，新晨科技(300542-CN)、北方華創(002371-CN)、中國衛星(600118-CN)等個股拉升漲逾3%。

據上證報9月5日報道，儘管市場仍處在底部震蕩階段，但多家受訪的京滬大型保險機構認為，在中期業績有所改善的行業中不乏投資機會。比如，軍工板塊就值得短期重點看好，他們將積極把握住這一結構性投資機會。

險資短期看好軍工板塊的主要理由有三點。一是基本面與板塊走勢背離。二是相較其他板塊，軍工板塊還未被市場資金過多重視，存在蓄勢發力的空間。三是部分軍工個股出現大股東增持行為，釋放出公司股價被低估及管理層看好公司未來前景的積極信號。

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