紫金砸392億台幣 買下加拿大礦企Nevsun

加拿大採礦企業 Nevsun Resources 宣佈與紫金礦業 (2899-HK)(601899-CN) 簽訂協議，同意紫金以每股 6 加幣收購 Nevsun，交易價值約 18.6 億加幣 (約新台幣 392 億元)。

紫金 H 股今 (6) 日開盤漲 0.71%，隨後跌至港幣 2.83 元，漲 0.355%；A 股開盤跳漲 2.67%，目前股價來到人民幣 3.44 元，漲 2.08%。

紫金礦業 H 股股價 (圖：新浪財經)

每股現金作價 6 加幣，較 5 月 7 日 Lundin Mining Corporation 公布有意收購 Nevsun 時，Nevsun 收盤價 3.82 加幣溢價 57%。紫金出價較 Lundin 敵意收購每股作價 4.75 加幣，每股高出 1.25 加幣或約 26%。

紫金在上交所發佈公告指出，Nevsun 資源量大，開採條件好，且地處「一帶一路」進入歐洲沿線的重要戰略位置，併購該項目符合公司國際化的發展戰略，若成事，可增加資源儲備和礦產品產量，以及增強盈利能力，故認為符合公司及股東的整體利益。

Nevsun 董事局主席 Ian Pearce 表示，交易作價反映了公司的基本價值，收購事項對股東亦帶來裨益。

Nevsun 為加拿大多倫多交易所美國紐約交易所的上市公司，以勘查和開發銅、鋅、金等礦產資源為主，旗下擁有非洲厄立特里亞在產礦山 Bisha 銅鋅礦項目 60% 權益，以及塞爾維亞 Timok 銅金礦項目，兩項目合計在塞爾維亞、厄立特里亞和馬其頓共擁有 27 個探礦權。

Nevsun 最近 2 年均出現淨虧損，而且擴大，於 2017 年更出現經營負現金流，惟 2018 年的現金流回歸正數。