世紀聽證會致美科技股大跌 攜程Q2營收超預期盤後收漲

財報速遞：

· 攜程 Q2 營收超預期盤後收漲

北京時間 9 月 6 日攜程公布 2018 財年第第二季財報。財報顯示，攜程第第二季凈收入為人民幣 73 億元 (約合 11 億美元)，年增率上漲 13%，超出分析師此前預期的 10.6 美元; 不按照美國通用會計準則(Non-GAAP) 計算，第第二季歸屬於公司股東的凈利潤為人民幣 11 億元(約合 1.68 億美元)，年增率上漲 24.01%。

熱點新聞

· 京東股價連日重挫，市值累計蒸發逾 70 億美元

京東美股周三收跌 10.64%，兩日累跌約 16%，京東市值兩天蒸發逾 70 億美元。9 月 5 日本周三稍早，美國三家律所 Rosen、Schall 和 Pomerantz 各自宣布，調查京東失實披露劉強東案情，並邀請受損失的股民參與調查和可能的集體訴訟。

· 美國司法部或調查科技巨頭壟斷和內容審查問題

周三美國在線搜尋和社交媒體巨頭推特、Facebook 與谷歌經歷了一場「世紀聽證會」，接受美國參議院情報委員會問詢，針對外國勢力利用社交平台干擾美國選舉的事宜。美國司法部長塞申斯的發言人稱將與多個州的總檢察長開會，討論對這些公司可能會傷害競爭或有意抑制在其平台上自由交換看法的「日益增長的擔憂」。

· 多部門進駐滴滴展開安全專項檢查

9 月 5 日，經交通運輸新業態協同監管部際聯席會議決定並統一部署，針對網約車、順風車平台公司的安全專項檢查工作正式啟動。交通運輸部、中央政法委、中央網信辦、國家發展和改革委、工業和資訊化部、公安部、司法部等有關部門人員及相關專家組成的檢查組已進駐滴滴公司。

· 愛奇藝體育獲 8.5 億元融資

9 月 6 日愛奇藝體育和當代明誠聯合宣布，愛奇藝體育完成 3.5 億元融資，加上此前宣布的金額，此次 A 輪融資，共計獲得 8.5 億元。愛奇藝體育是愛奇藝與當代明誠旗下新英體育共同打造的在線體育平台，由雙方共同成立的合資公司北京新愛體育傳媒科技有限公司獨立營運。

· 36 氪或明年赴港 IPO 近三年營收複合增長率達 265%

日前有消息稱 36 氪擬於 2019 年赴港 IPO。36 氪旗下目前有三大業務，赴港 IPO 的或是旗下的傳媒業務「品新傳媒」和數據業務「鯨准」，另外一塊眾創空間業務「氪空間」，則計劃後續赴美上市，對標美國公司 wework。對此傳聞，36 氪董秘王鏡宇在接受求證時，表示「不予置評」。

· 百度影音完成 1 億美元 B 輪融資，行動端下載量突破 6 億

百度影音已於近日完成 B 輪融資，由百度領投，其他主要投資方包括晶凱資本、厚澤如意、國金基金等投資機構，共計投資 1 億美元。百度已全面擁抱影音大時代，未來將百度影音打造成為百度在短影音領域產品矩陣的重要組成部分。百度影音是中國最大的影音搜尋和 PGC 內容分發平台，收錄了超過 8 億條影音內容，行動端用戶主動下載量近日已突破 6 億。據 7 月最新艾瑞數據顯示，百度影音行動端月活躍用戶數 (MAU) 已達 7000 萬，環比增速明顯。

· 亞馬遜訂購 2 萬輛奔馳貨車組建車隊

新浪消息，亞馬遜今日宣布，已訂購 2 萬輛奔馳貨車組建自己的派送車隊，從而降低對聯邦快遞 (FedEx) 和聯合包裹 (UPS) 等傳統快遞巨頭的依賴。此舉也是亞馬遜今年 6 月底宣布的「最後一英里」快遞服務的一部分。

投研觀點

· 今日頭條 APP 2018 年廣告收入有望超 290 億

澤平宏觀稱，對於今日頭條來說，「免費 + 廣告」已經走通，「流量入口 + 多元化」成為新階段目標，連續兩次押中風口表明其具有多元化經營和跨界投資的能力，而「全球流量入口」的願景也已經在路上。今日頭條 APP 2018 年廣告收入有望超 290 億; 抖音 2018 年廣告收入有望超 180 億元。

· 高盛：升小米目標價至 23 港元，維持「買入」評級

格隆匯消息，高盛看好小米智慧型手機收入強勁，將其 2018 至 2020 財年各年收入預測提升 3%、4% 及 5%，但考慮到匯率因素影響，削其毛利率預測，目標價由 22 元升至 23 港元，維持「買入」評級。

· 花旗：騰訊 3Q 遊戲銷售預估仍過高目標價 420 港元

智通財經消息，花旗發表報告稱，分析師對騰訊第第三季業績的平均預估過高，尤其是對遊戲收入，其中新遊戲發布的時間和規模方面的不確定性依然令人擔憂，維持「買入」評級和 420 港元的目標價。分析師 Alicia Yap 在報告中稱，第第三季智慧型手機遊戲收入可能年增率下降 5.5%，環比下降 2%。

本欄目提供美港 A 三大市場明星公司新聞及投研最新動態，覆蓋公司列表如下：