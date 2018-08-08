斥資3億人民幣打造 智崴北京石景山遊樂園「飛越中國」今開幕

智崴 (5263) 在全世界拓展飛行劇院的里程碑又向前一大步。繼 7 月底在阿布達比華納兄弟主題樂園開幕後，今日在北京市打造的飛行劇院正式開幕。智崴指出，坐落於北京石景山遊樂園的飛行劇院，共斥資 3 億人民幣所打造而成，未來 5 年內不排除在中國各地設置逾 30 座飛越中國。智崴集團執行長歐陽志宏表示，今天開幕的飛行劇院也是與當地夥伴共同合作營運的據點，更是一座結合過去智崴在全世界各地設置飛行劇院經驗所淬鍊出的產品。此外，集團旗下智崴全球也負責此系列影片的執導，以及自營據點的整體動線設計，接下來也將與飛覽天下繼續合作，在中國各重要景點地區設置飛行劇院，讓更多人能體驗到全世界最棒的飛行體驗。



飛覽天下總裁吳崢開幕會中表示，前幾年在加拿大溫哥華時 FlyOver Canada 之後，就興起在中國打造一座屬於中國特色飛行劇院的夢想。兩年多前，找到 FlyOver Canada 的原廠智崴資訊後，就著手開始打造「飛越中國」系列的飛行劇院。



吳崢表示，今天在北京開幕的飛越中國只是此飛行系列的第一個開始，接下來在新疆、西藏等地區已開始著手建置具備各地區文化特色的飛越中國飛行劇院。期許未來 5 年內，要和智崴團隊一起在中國各地設置 30 座以上的飛越中國，讓更多來自海內外的旅客，都能用鳥兒般以飛翔的方式一覽中國的錦繡河山。