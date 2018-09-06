上銀旗下大銀微系統獲職業安全衛生優良五星獎 擬明年掛牌上市

上銀 (2049) 旗下大銀微系統獲勞動部 107 年職業安全衛生優良單位五星獎。大銀微已啟動股票公開發行作業，最快明年掛牌上市，成為上銀集團第二家股票上市公司。大銀微系統致力推動安全衛生與災害預防等工作，透過持續的製程改善、e 化管控系統、內部稽核與專業教育訓練，年度失能傷害頻率與嚴重率已連續 4 年為 0，數據遠低於同業，已連續 4 年榮獲職業安全衛生優良單位，並於今年榮獲五星獎的肯定。



受惠於智慧自動化需求升溫，大銀微 2017 年營收 24.05 億元，年增 41%，稅後純益 1.29 億元，年增 392%，每股稅後純益 1.28 元，營收、獲利雙創歷史新高。



大銀微系統成立於 1997 年，是台灣唯一具有自行研發與製造能力的機電傳動控制廠牌。大銀具備產品間垂直整合能力，並已取得英國標準協會 BSI 認證之 ISO 9001、14001、OHSAS18001 及 TOSHMS 證書，產品廣泛應用於半導體、醫療、自動化、工具機、營建等各類產業。主要產品有線性馬達、轉矩馬達、平面伺服馬達、位置量測器、驅動器 / 奈米級控制器、線性馬達定位平台、線性致動器及 AC 伺服馬達等。



勞動部推行「職業安全衛生優良單位五星獎」，目的為獎勵企業推行職場安全衛生、保障勞工工作安全，提升職業安全水準已行之有年。此次獲勞動部 107 年職業安全衛生優良單位五星獎。