上銀年投入300萬舉辦「上銀智慧機器手」競賽 盼發掘產業人才

上銀 (2049) 自 2008 年起創設「上銀智慧機器手」實作競賽後，每年提撥 300 萬元經費，比賽總獎金高達 155 萬元，1 到 11 屆累計 226 支隊伍參賽，希望透過競賽方式發掘相關產業之人才。上銀指出，積極布局並開發機器人所需諧波減速機、交叉滾柱軸承、伺服馬達及驅動器等，盼產學合作下，共同提升台灣機器人產業之技術與產值。第 11 屆「上銀智慧機器手」實作競賽日前完成進總決賽並頒獎，共 21 支隊伍進入總決賽，分「機器手開發組」及「機器手應用組」。上銀指出，智慧機器手是工業 4.0 與智慧製造不可或缺的關鍵核心，未來市場需求潛量大且產品多樣化，相關的技術涵蓋電機、機械、資訊、通訊、電子、能源、材料及創意內容，為一個高度技術整合、高關聯性且具有高附加價值的明星產業，希望透過競賽方式發掘相關產業人才，有效促進產學合作，共同提升台灣機器人產業之技術與產值。



上銀積極在新產品上布局，包括開發機器人所需諧波減速機、交叉滾柱軸承、伺服馬達及驅動器，控制器與日本三菱與德國西門子策略合作，尤其明年初智慧滾珠螺桿量產，預期 2020 年上銀機器人比重將可突破 10%。