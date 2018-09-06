分析師：亞洲消費支出前景光明 不太可能因貿易戰改變趨勢

在美中貿易爭端升級的打壓下，亞洲股市近來少有好表現。不過許多分析師相信，即便有貿易戰的壓力，在中國大陸的帶動下，亞洲的消費支出仍會這個地區日益重要的經濟驅動力。

大和資本市場 (Daiwa Capital Markets) 本週發布的報告認為，亞洲消費者支出的前景仍然光明，主要受到整體相對年輕和不斷增長的人口、不斷擴大的中產階級，和不斷增加的財富等因素的推動。

這份報告的主要作者，大和亞太研究首席股權策略師 Paul M. Kitney 指出，未來幾十年，在人口增加及個人財富上升的前提下，消費將會是亞洲市場的最主要經濟議題。短期的保護主義情緒，與全球流動性緊縮可能導致的挫折，不太可能會打壓這個趨勢。

香港資產管理公司 East Capital 合夥人 Karine Hirn 也同意，基於人口統計和購買力增強等積極因素，亞洲的消費力仍然是值得注意的重點。

Hirn 指出，儘管關稅會影響消費者價格和通貨膨脹，貿易本身仍將持續，亞洲消費支出也不至於因此出現重大的減幅。她相信，整體來看，亞洲對關稅的衝擊仍舊「相當免疫」。

新一代消費者重視優質產品

大和的報告則認為，貿易風險確實可能帶來一些負面影響，特別是如果亞洲關鍵的供應鏈受到衝擊，將抑制個人收入增長，削弱消費者信心，導致私人支出減少。

但是若以中國為例，可以發現整體消費增長的趨勢不變。不僅政策制定者希望加重消費占 GDP 的比例，在 1980 年後出生的新一代中產階級，將重塑中國消費的前景，這一代更重視優質的產品及服務。

報告中說：「與此同時，政策制定者最近宣布了幾項支持性政策，包括提高個人所得稅起徵點、放寬獨生子女政策、以及可能取消家庭規模限制。」

而在東南亞 2015 年中產階級占人口的 25%，到 2020 年這一數字預計將增加到 55%。

大和指出，中產階級消費者的崛起，加上品牌意識，將推動現代零售管道的需求，包括現代化的連鎖超市、商場、便利商店和線上購物平台。

政策料將支持經濟

一個需要注意的重點是利率，金融危機創造了全球低利率的環境，近期美國的升息，連帶影響到亞洲出現一些「邊際緊縮 (marginal tightening)」，但大致仍處於寬鬆。

報告指出，如果全球流動性狀況收緊超過預期，亞洲經濟體可能會看到資本外流，特別是對於南韓、台灣、香港及泰國來說，較高的利率將迫使他們勒緊腰帶。

但大和也強調，亞洲當局已準備好採取刺激措施，以避免任何重大衰退。