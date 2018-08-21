川普：推特和臉書刪除用戶帳號 是「非常危險」的事情

美國總統川普週一 (20 日) 接受《路透社》採訪時表示，像推特 (TWTR-US) 和臉書 (FB-US) 這些社群媒體公司，若在社群平台上設限用戶言論，是件「非常危險」的事情。

川普善於利用社群平台來宣傳他的計畫、宣布政策與攻擊批評者，他的推特帳號擁有超過 5300 萬追蹤者。然而，近來社群媒體正在接受越來越嚴格的監管。

而川普於 8 月 18 日在推特中提出他的看法，他認為「太多聲音正在摧毀，有些是好的，也些是壞的」，且部分社群平台完全歧視保守派共和黨的言論。

日前，蘋果、Alphabet、YouTube 和臉書決定刪除由陰謀理論家 Alex Jones 經營網站 Infowars 發布的一些內容，Jones 的個人推特帳號則是在 8 月 15 日被暫時停權。川普因此發表以上言論。

在刪除 Alex Jones 的發言內容時，YouTube、推特和臉書皆指出，他違反了特定的用戶協議。例如，臉書刪除了與 Infowars 相關的幾個頁面，因內容違反該平台禁止發布仇恨言論和霸凌的政策。

此外，歐盟在實施史上最嚴格個資法 GDPR 之後，擬進一步加重社群媒體監管力道，強制要求推特、臉書和 YouTube 等公司，辨識並刪除位於平台上關於恐怖主義和極端暴力的言論，否則將開罰。

川普表示：「我不會列出名字，但是當他們將某些人從推特或臉書上移除，當他們做出這個決定時，這真的是一件危險的事情，因為明天可能就會變成是你。」



推特和臉書拒絕評論川普的聲明，蘋果和谷歌則未立即回覆評論請求。推特和臉書的股價在 20 日皆小幅下滑，但並未受到太大的影響。