納指失守8000點關口 京東急挫10.64%

美國與主要貿易夥伴之間的貿易摩擦升級，令市場情緒趨於緊張，美股持續向下，而科技股受壓，納指失守8000點關口。道瓊斯工業平均指數收市報25975點，升22點，升0.09%；標準普爾500指數收報2888點，跌8點，跌0.28%；納斯達克指數收報7995點，跌96點，跌1.19%。



全球貿易緊張之局困擾金融市場，美國加拿大的貿易談判將重新開始談判，以重新修訂北美自由貿易協定(NAFTA)，美國總統特朗普表示，美國和加拿大應達成一項公平的貿易協議，而加拿大總理杜魯多就重申，不會簽署對加大不利的協議。

美國就2000億美元中國商品徵收關稅的諮詢期，將於星期四結束，特朗普表示，與中國的貿易談判進展良好，但美方不願以中方所希望的方式達成協議。

美國7月貿易赤字創5個月新高，達到501億美元，上升9.5%，連續兩月上升。期內對中國的貿易赤字急升10%，達到368億美元新高。

此外，市場亦同時關注新興市場的動態。投資者將美元視為避險投資對象，土耳其里拉、阿根廷披索，以及南非蘭特等貨幣兌美元滙率大幅下跌。

社交媒體Facebook及Twitter的高級管理層周三續於國會進行聽證，接受國會議員關於網絡安全及俄羅斯干預美國等提問。Facebook及Twitter股價收市分別跌2.33%和6.06%。

在美掛牌上市的中概股急回，內地電商平台京東董事長劉強東涉嫌在美性侵案，美國四家律師事務所昨(5日)公布調查京東是否違反證券法規，並發起損失超過10萬美元的投資人對東展開集體訴訟，導致公司股價急挫10.64%，收報26.3美元；拼多多大跌9.4%；嗶哩嗶哩挫8.88%。





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