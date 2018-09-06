南海控股(00680-HK)就鉅滿索償抗辯

南海控股(00680-HK)公布，該公司就橙天嘉禾娛樂(集團)之附屬公司鉅滿有限公司於2018年9月4日對該公司之附屬公司美視角有限公司及該公司展開之法律訴訟而自願刊發。

美視角作為買方及該公司作為擔保人與鉅滿及橙天訂立日期為2017年1月25日之買賣協議。根據協議之條款，美視角同意購買而鉅滿同意出售橙天嘉禾影城有限公司全部股權，代價按企業價值33.87億人民幣釐定。協議之條款規定可對代價作出調整，此乃經計及根據交割審計將得出之若干數據釐定。根據協議之條款，上述交易完成時，美視角於2017年7月28日向託管代理存入約4452.82萬美元。將由託管代理發放之款項乃由美視角與鉅滿於釐定代價調整後協定。

爭議據鉅滿表示，託管代理將發放之款項為約2.52億人民幣(相當於約3738.39萬美元)，但據美視角計算，將發放予鉅滿之款項應遠低於此。由於訂約各方無法就代價調整達成共識，託管代理發放所持資金之責任根據協議之條款未獲觸發。於2018年9月4日，鉅滿及橙天對美視角及該公司展開法律訴訟，索償約3738.39萬美元(即鉅滿釐定之第三筆保證金額)及尋求其他濟助，包括利息及訟費。

務請注意，已存入託管代理之款項(即4452.82萬美元)遠超鉅滿及橙天索償之款項3738.39萬美元。

該公司及美視角將採取一切法律措施，竭力就上述索償抗辯。根據目前所得資料，該公司董事會認為索償將不會對該集團正常業務及營運帶來任何影響。



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