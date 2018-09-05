微型電磁閥及流體泵浦廠科際精密 預計10月初上櫃

微型電磁閥及流體泵浦製造廠科際精密 (4568-TW) 將在 10 月初上櫃掛牌，公司去年起大舉由氣泵產品切入水泵產品，並獲北美的 Keurig DrPepper 膠囊咖啡機使用，加上中國大陸車廠可望擴大採用為高級汽車座椅腰托，董事長張智今 (5) 日指出，將成明年新增的業績成長新動能。

科際精密成立於 1978 年，目前股本為 2.74 億元，預計在 10 月初上櫃掛牌時股本為 3.02 億元，公司主要生產基地在福建廈門，在微型流體泵浦、電磁閥領域從事長達 20 年，生產的微型泵、閥產品主要應用在汽車領域、醫療器材與家電產品等三大類，截至 2018 年上半年各產業別占整體營收比重分別為：汽車類 44.81%、醫療類 37.19% 與家電類 16.56%，主要客戶均為國際大廠，客戶結構堅強。

科際精密今年上半年稅後純益 8708 萬元，年增 28.6%，每股純益為 3.23 元，法人估，今年全年稅後純益將達 1.87 億元，以掛牌時股本 3.02 億元計算，每股純益將達 6.19 元。

科際精密為全球極少數具備提供汽車座椅舒適系統微型氣泵關鍵零組件之廠商，與國際 Tier1 與 Tier2 大廠客戶合作密切，主要客戶為德系車廠，也開發中國大陸車廠採用，預計明年會有中國車廠新客戶加入。

據市場統計資料推估，科際在汽車座椅用微型氣泵的市場占有率已達 7-8 成，為全球領導廠商，終端汽車客戶包括 BENZ、BMW、Bentley 與 Porsche 等知名車廠與中國一線合資車廠如廣汽集團、長城汽車等。車用產品目前且占科際營收超過 4 成，而競爭者少且認證期間長，客戶更換供應商不易，也讓科際精密在汽車座椅舒適系統氣泵保有競爭優勢。

科技精密上櫃主辦券商為永豐金證券，明 (6) 日召開上櫃前業績說明會，預計於 10 月上旬上櫃掛牌。科際精密今日興櫃成交價格為每股 107 元。