曜越攜手聯強 搶攻亞太電競市場

電競零組件與週邊品牌商曜越 (3540) 週三 (5 日) 宣布，與亞太資通訊配銷商龍頭大廠聯強 (2347) 策略聯盟，雙方將於亞太地區攜手拓展電競市場商機。曜越指出，聯強以其亞太通路龍頭地位，營運據點遍佈全球 39 個國家及地區、300 個城市，該公司與聯強的合作，將提供消費者一站式的電腦改裝以及電競裝備的完整解決方案。



曜越說，該公司長期深耕亞太市場，今年初已與聯強集團泰國及印尼分公司攜手合作，打造東南亞水冷電競市場，率先提供泰國與印尼消費者最直接、完善的水冷電競產品體驗。



而曜越最新的 View 71 TG RGB 高直立式強化玻璃機殼、Core P5 TG 壁掛式強化玻璃機殼 (包括雪白版)、Core P90 TG 開放式強化玻璃機殼、TT Premium X1 RGB Cherry MX 機械式電競鍵盤，以及電競專用電源與水冷產品等，已於泰國及印尼當地販售，接下來，曜越與聯強將把合作範圍延伸到整體亞太市場，預料將對雙方業績與市佔率有所提升。