劉德音：半導體業將持續成長 現在正是投資台灣半導體產業好時機

台積電 (2330) 董事長劉德音今日在 IC 60 大師論壇中揭露半導體產業技術上的展望，認為若能平行發展三軸，則半導體產業將持續成長，達到每單位運算密度每兩年成長二倍以上的目標，並可同時驅動科技與人類生活的進步，而現在正是投資台灣半導體產業的好時機。劉德音今天的演說，主要是揭露 IC 技術未來的展望，讓大家了解半導體產業後續可能的發展趨勢與潛力，也認為，現在正面對著半導體產業光明的未來，更是投資台灣半導體產業的好時機。



他提到，半導體產業現在已經進入到特別的階段，也是最讓人興奮的時刻，尤其在 AI、5G、AR、VR、自動化等趨勢下，半導體產業將有很多的新應用領域出現，而雖然 2016 年出現摩爾定律已到極限的說法，引發市場憂慮半導體產業步入日落階段，也讓大家對半導體產業感到迷惘，但這是產業的迷思。



劉德音強調，自己將點出半導體後續發展的可能性與趨勢，希望讓年輕人知道。科技會促進世紀變革，如蒸汽引擎與工廠的出現，讓農夫進入到都市，有了內燃機讓人具備更高的行動力，而 21 世紀半導體與科技的快速發展，更導致資訊產業的發展引導了經濟的進步。



尤其積體電路在 1954 年發明以後，成為牽動了全球的 GDP，而半導體的成長，也讓創新的腳步越來越快了，比如從數位電腦到攜帶電腦僅三十年，從功能型手機到智慧手機也只要十年，至於自駕車，一開始只能在沙漠動，但現在已經可以進入城市，這也只花二年的時間，而近年來語音助理裝置開始出現，預計二三年後就會普及了。



劉德音強調，半導體的發展，使得運算能力無所不在，後續驅動晶圓代工產業持續發展的四代動能，包括手機、汽車、物聯網，以及高效能運算，其實社會對晶圓代工產業有非常高的期待與展望，現在路上有實驗的自駕車，未來社會希望自駕車成為我們生活的一部分，屆時也得運算能力要好上百倍，以及 5G 協定存在才行。



半導體會持續擴大規模，劉德音提到，過去五十年半導體產業規模已經放大千倍，且技術演進到越小的奈米，以現今來看，晶圓代工產業已經成為半導體持續發展的領頭羊角色，而晶圓代工產業要繼續擴大規模，需要有非常好的創新、持續的投資，以及 EUV 新設備與新材料的導入才行。



劉德音也點出，半導體產業後續若能平行發展三軸，包括其一，邏輯規模持續成長與增加記憶體功耗，第二，3D IC 走向異質整合，以及最後，軟硬體共同設計，提升能源效率，則每單位運算密度，將會達到每兩年成長二倍以上的目標。