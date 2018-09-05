高鐵攜手中鋼「國車國造」 國產化比率近6成

台灣高鐵 (2633-TW) 攜手中鋼 (2002-TW) 研製電車線工程車，開創「國車國造」新里程碑，高鐵董事長江耀宗今 (5) 日表示，在高鐵成立 20 周年之際，希望藉此「軌道工業本土化」貢獻心力，本案從設計、製作、組裝到試車等全部「在地化」，合約總金額為 12.32 億元，整體國產化比率近 60%。

江耀宗說，這次打造的 10 組共 12 台多功能電車線工程車中，其中車輛關鍵的轉向架組，全部由本土廠商中鋼自行設計、研發並產製，其領先國際技術將車體工作平台空間設計最大化，可大幅提升高鐵維修效率，更強化人員高空作業安全。

高鐵強調，架空電車線屬高鐵營運關鍵系統設備，可提供列車運行時不中斷的電力供應，平日需透過行駛在軌道上的特製工程車和專業人員進行定期維護，目前高鐵共有 6 種自德國、日本引進不同車型的電車線工程車。

除了配合國車國造政策，為了滿足未來維護、緊急搶修和汰換期的需求，經公開招標評選最有利標方式，決標由中鋼負責承造新款電車線工程車。

本次簽約的新購工程車，由高鐵依照維修需求提出概念設計，結合中鋼的技術，將高鐵現行使用的 6 種工程車型，功能簡併成 2 款，分別為「多功能維修車」和「電車線延線車」，本次將分別生產８台和 2 組共 4 台。