〈新南向困境與優勢〉台企到東協很會賺 台商投資東南亞有三大優勢

為降低台灣對中國大陸的經貿依賴，總統蔡英文力推新南向，根據 CRIF 中華徵信所今 (5) 日最新公布調查顯示，到東協 10 個國家進行投資的企業，有賺錢獲利家數占比逾 90%，可看出東協為台商進行投資的良好市場，中華徵信所表示，台灣到東南亞國家投資具備三大優勢，仍看好東南亞是台灣產業投資的下一個契機。

中華徵信所分別從台灣 550 大集團投資東南亞，及台灣出口東南亞兩個角度分析，機械、電子、電機產品及紡織業兩大產業均佔了相當大的比重，其餘各別前五大產業仍存在明顯差異。

台灣出口東南亞前五大產業中多為基礎工業材料，如：石油煉製品和卑金屬及化學產品均佔了相當大的比重；然而，台灣 550 大集團投資前五大行業中的資訊服務業、百貨批發零售業及倉儲運輸業卻未出現於台灣出口東南亞的前五大行業中。

中華徵信所編輯劉任認為，政府若進一步了解「550 大集團投資 vs 台灣出口東南亞」的差異性，就能使台灣的投資與出口更加結合。

根據 CRIF 中華徵信所統計，有到東協 10 個國家進行投資的企業，有賺錢獲利的家數占比均高於 90%，且平均介於 92%~100% 之間，可看出東協實為台商進行投資的良好市場。

劉任指出，有 13 項產業在東南亞市場發展特別具優勢，包含：醫療器材、家電、家務維護用品、通訊器具、遊樂運動器材、家具家飾、影音設備、食品飲料、美妝保養、服飾配件、汽機車及配件、自行車及其他車輛及文具禮品等。

整體來說，政府積極推定新南向政策，劉任表示，台灣於東南亞國家具備的優勢有三項，一是台灣為東協國家長期友好市場。二是 550 大集團於當地投資行之有年，建構良好投資基礎。三是台灣於東協共有 208 個台資金融業據點，可提供良好資金後盾。因此儘管目前台灣出口東南亞占比遲未突破 20% 障礙，但仍看好東南亞是台灣產業投資的下一個契機。