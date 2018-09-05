一切的開始：身為科技巨頭CEO 為何劉強東還要去明州讀書？

8 月 31 日，劉強東因涉嫌不當性行為而在美國明州被捕。9 月 4 日，在美國勞工節長周末過後的首個美股交易日，京東在美國上市的股票收跌約 6%，收於 30 美元下方，收創將近一年半以來新低。

劉強東案令今年以來本就低迷的京東股價雪上加霜。今年以來，京東股價已下跌了近 30%。

身價超七百億元、擁有遍布全球的業務網路，作為中國最成功和最知名的商業人物之一，為什麼京東 CEO 劉強東會想要去學校讀書，而且是離家如此遙遠的美國明尼蘇達州？這是圍繞劉強東明州之行謎團的一部分。

中國企業界的領袖們仍然追求高學歷、高文憑

其實，這源於中國企業界的一種文化：公司高管對於高文憑、高學歷依然追求強烈。

45 歲的劉強東是明尼蘇達大學卡爾森管理學院的學生，此行是為了完成一個美中工商管理博士項目的美國部分課程。該課程主要在北京進行，合辦該項目的是清華大學，學生的平均年齡為 50 歲，很多都是企業界領袖。

彭博社報導指出，這種跨越雙城的項目正是為了迎合中國企業界高管的需求而開設的。相比如馬克 • 扎克伯格和比爾 • 蓋茨這樣無謂於輟學的美國企業界名人不同，中國企業界的高管仍然尋求學術上的提升，即使文憑對他們職業生涯已經不再重要。

縱觀中國企業界的高管，學歷顯赫的不占少數：百度李彥宏畢業於北京大學資訊管理專業，後又在美國布法羅紐約州立大學完成計算機科學碩士學位；微軟李開復獲哥倫比亞大學計算機學士學位，後又獲卡內基梅隆大學計算機學博士學位；搜狐張朝陽畢業於清華大學物理系，隨後考取 CUSPEA 項目獎學金赴美留學，就讀於美國麻省理工學院……

至於這種文化背後的原因，正如中國與全球化智庫創始人王輝耀表示：「如果你有更好的學位和更好的教育背景，你會得到更多的認可，因為中國更加重視教育。」

彭博社還援引卡爾森管理學院院長 Sri Zaheer 表示，這些企業高管「現在處於這樣一個階段，那就是他們覺得自己在真正有機會思考成功的原因或途徑之前可能已經成功了。他們似乎想要反思自己的職業生涯，也有興趣讓自己的公司變得更加全球化，而這些正是他們覺得還沒有掌握的事情。」

企業界高管希望從海外學術課程中 get 些什麼？

身為明尼蘇達大學校友的威馬汽車首席執行官沈暉表示：「對於像劉強東這樣的人來說，去參加這個課程肯定不是為了認識更多的人，而是着眼於擴大他的視野，學習新的想法，以及更好地了解美國社會和市場。」

也有分析指出，近期海外學術課程受歡迎程度激增的一個根本原因是迫切需要解決經濟快速變化所面臨的問題，包括貧富分化、技術發展和可持續增長等。由於整個經濟都面臨巨大的轉型壓力，之前有效的將來未必有用。

劉強東去的美國明州，又究竟是個什麼地方？

華爾街見聞會員專享文章《一案成名的美國明州 究竟是個什麼地方？》中指出，看起來不起眼的明州，實際上是美國隱形的大後方。在這個州里，聚集了美國三十多家大型上市公司的總部。

除了各種產業雲集之外，明州還是美國實際意義上的隱形矽谷。據明尼蘇達大學出版的《數字州：明尼蘇達計算機產業史》中稱，明尼蘇達州的計算機產業研究起步時間和快速發展早於東部的波士頓和西部的矽谷，自二戰結束後大量電腦工程師和科學家就雲集於此，使明州快速成為美國的計算機產業中心。

直到今天，明州大學每年仍培養出大量的計算機專家，這些全球頂尖的計算機人才很多都沒有去矽谷，而是留在了當地，當地高科技公司雲集，還有超過 400 多家蘊含了大量高科技潛力的小型科技和軟體公司。

技術密集並未將明州的經濟帶動得像加州一樣強勁，歸根結底還是在於明州並不像矽谷一樣是一個純考慮商業和經濟利益的存在。