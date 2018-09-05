質疑信披失實！美國三家律所發起調查 京東可能面臨集體訴訟

Rosen、Schall、Pomerantz 三家美國律師事務所分別在官網宣布，將調查京東是否失實披露劉強東案情，並且邀請投資受到損失的股民參與調查和可能的集體訴訟。其中 Schall 律所表示損失超過 10 萬美元的投資者，可參與調查和集體訴訟。

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三家律所同時對展開調查，涉不實資訊披露和證券欺詐

2018 年 8 月 31 日，京東董事長兼首席執行官劉強東在美國明尼蘇達州因涉嫌性醜聞被捕。消息傳出後，京東股價在 2018 年 9 月 4 日下跌 1.87 美元至每股 29.43 美元，跌幅 5.97%。

美國 Pomerantz 律所表示，將代表京東的投資者進行調查索賠，調查涉及京東及其部分高管和 / 或董事是否從事證券欺詐或其他非法商業行為。該律所還建議，這些潛在的因證券欺詐行為而受損的投資者聯繫該律所。

而美國 Schall 律師事務所則宣布，正在針對京東的索賠進行調查，並鼓勵損失超過 10 萬美元的投資者聯繫該律所。

該律所認為，京東可能違反 1934 年頒布的證券交易法中，§§10(b)和 20(a)的的規則，以及 10 b-5 頒布由美國證券交易委員會依據。調查的重點是京東是否涉嫌發布虛假和 (或) 誤導性陳述，以及 (或) 未能披露與投資者相關的資訊。

Rosen 律師事務所也在新聞稿中提到了類似內容，正代表京東的股東向該公司提出可能的證券索賠，理由同樣是京東可能涉嫌向投資者發布重大誤導性商業資訊。Rosen 律師事務所表示，正準備提起集體訴訟，以彌補京東投資者遭受的損失。